نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات النفاذ الوطني رواتب شهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب حيث أعلنت وزارة المالية التابعة للمملكة العربية السعودية عن إمكانية الاستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد الإلكترونية، يهمك التعرف على الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية برقم الهوية.

حيث تقوم هذه المنصة بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاتجاه نحو التحول الرقمي، وقد صرحت المنصة بخطوات الاستعلام عن الرواتب وذلك تزامنا مع اقتراب موعد نزول الرواتب بالمملكة. ومن اهم الخدمات التي تم اطلقها عبر المنصة خدمة الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين الحكومي والخاص.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات

قبل التعرف على خطوات الاستعلام يهمك أيضاً التعرف على تسجيل دخول منصة اعتماد النفاذ الوطني وخطوات الاستعلام عن الراتب ، ويتم الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني وذلك عن طريق منصة اعتماد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة اعتماد.

ثم القيام بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار زر اعتماد أفراد.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب.

القيام بتحديد الشهر المرغوب في الاستعلام عن الراتب الخاص به.

ثم اختيار زر استعلام، وسوف يتم إظهار كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم.

موعد نزول رواتب شهر سبتمبر 2022

من المقرر أن يتم نزول رواتب الشهر الجاري يوم ١/٣/١٤٤٤ هجريا الذي سيوافق اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. والجدير ذكره أن منصة اعتماد تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية المتخصصة في تقديم الخدمات إلى العاملين بالقطاع الحكومي والخاص. كذلك اعرف تسجيل دخول منصة اعتماد الصفحة الرئيسية.

أهداف منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

تم إطلاق البوابة الإلكترونية اعتماد بواسطة وزارة المالية وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في التالي:

تسهيل الإجراءات لجميع المواطنين داخل المملكة، وتوفير الوقت والجهد عليهم. عدم الإلزامية للوصول إلى المقرات الحكومية، حيث يتم عمل الإجراءات بشكل إلكتروني. زيادة الشفافية والمصداقية بين الجهات الحكومية. تعمل المنصة على توفير خدمة المشاركة في المنافسات والمشتريات وغيرها من الخدمات المميزة الأخرى. تساعد على تحقيق أهداف المملكة في التحول الرقمي ومتابعة عملية التطور التي تسعى إليها المملكة.

رابط التسجيل في منصة اعتماد

يتم التسجيل في المنصة من قبل جميع المواطنين بإتباع الخطوات التالية: