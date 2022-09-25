نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موعد صرف الرواتب اعرف خطوات تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشرحيث أعلن برنامج حساب المواطن عن ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالمستفيدين حتى لا يتم إيقاف الدعم المقدم إليهم، وقد ازدادت مؤشرات البحث حول خطوات التحديث من خلال منصة أبشر الإلكترونية. يمكنك التعرف على حاسبة حساب المواطن التقديرية برقم الهوية.

يعتبر حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تم إطلاقها بواسطة الحكومية السعودية، ويسعى البرنامج بشكل دائم على تقديم الدعم إلى مستحقيه، ويتم ذلك بناء على شروط محددة يتم وضعها من قبل الحكومة.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

يتم تحديث حساب المواطن بشكل إلكتروني وذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

اختيار زر الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني.

إدخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد، وكذلك كلمة المرور داخل الخانات المخصصة لهم.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول، ومن ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بتحديث تفاصيل الطلب.

يقوم المستفيد بإدخال كافة البيانات الراغب في تحديثها، ثم الضغط على زر التعهد على صحة المعلومات المدرجة.

ثم الضغط على زر حفظ التحديث، ثم يتم تحديث حساب المواطن من خلال أبشر بطريقة صحيحة.

صرح البرنامج أنه يجب الالتزام بالفترة المحددة في حال حدوث التغييرات، حيث يجب ألا تزيد الفترة عن خمس عشر يوما من حدوث التغيير. كذلك وضحنا عبر موقعنا بالفيديو خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن برقم الهوية.

شروط التسجيل في حساب الموٌاطن

بعد التعرف على خطوات تحديث بيانات حساب المواطن عن طريق أبشر، يهمك معرفة كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل. ويمكنك الآن التعرف على شروط القبول في برنامج الدعم الإضافي، والذي ينص على التالي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم دائما على أراضي المملكة. ألا يقل عمر المستفيد عن ثمانية عشر عاما وأن يكون لديه بطاقة تنقل سارية. ألا يكون لديه أي عقارات أو محال تجارية.

يتم التحقق من كافة الشروط ومن البيانات المدخلة بعد تقديم الطلبات مباشرة، وذلك من قبل العاملين داخل البرنامج ويتم الرد سواء كان بالموافقة أو الرفض بناء على هذه الخطوة، ويتوجب تحديث البيانات الخاصة بالمتقدمين لضمان استحقاق المستفيدين للدعم.

وتقوم الحكومة السعودية بتقديم دعم حساب المواطن إلى مجموعة من المواطنين الأكثر احتياجا داخل المملكة، وذلك بهدف مساعدتهم في تخطي صعاب الحياة وخاصة بعد ارتفاع مستوى المعيشة والتدهور الاقتصادي داخل البلاد.