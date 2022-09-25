جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان صحفى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابات إلى 270 ألفا و637 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و284 شخصا ، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة. وأوصت "الصحة الجزائرية" المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.