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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي السعودى 1444 رسميا بعد التعديل وجدول الاجازات بجميع المدارس السعودية 2023 في المقال التالي
التقويم الدراسي السعودى 1444 رسميا بعد التعديل ، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد عودة الدراسة للعام الجديد 1444 ويطبق على المدارس الأجنبية والحكومية والجامعات 2022/ 2023، وينص موعد الاستئناف للدراسة بحيث أن يكون في يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 وبذلك يوافق موعد الدراسة الحضورية بكافة المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية في يوم 28 أغسطس 2022 وسوف نوضح لكم عبر السطور القادمة التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل.
التقويم الدراسي السعودى 1444 رسميا بعد التعديل
تم الكشف منذ فترة عند العودة إلى الدراسة في السعودية والتي ستضم 39 أسبوع دراسي و13 أسبوع دراسي سوف يتم ضمه بكل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة وتم الإعلان بأن العام الدراسي سيكون في يوم 1 صفر 1444.
كما أن وير التعليم بالسعودية أشار أن موعد الدراسة لهذا العام سوف تكون موحدة بالنسبة للمدارس الأهلية الخاصة والجامعات وأيضاً المعلمون والمعلمات، وتم تجهيز التقويم بشكل يكون متطابق لكافة الإجازات الرسمية وإجازة عيد الأضحى 1443.
وبالنسبة إلى التعديلات التي تخص التقويم وضحت الوزارة أن عند حدوث أي تغيرات سيتم تعديل التقويم من الوزارة وينشر مرة أخرى على المواقع.
التقويم الدراسي للعام 2022/ 2023
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ هجري
|ميلادي
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول
|الأحد
|1/2/ 1444
|28/8/ 2022
|إجازة اليوم الوطني
|الأربعاء والخميس
|25-26/2/ 1444
|21- 22/9/ 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد والأثنين
|20-21/3/ 1444
|16-17/ 10/ 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الخميس
|16/4/1444
|10/11/ 2022
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|نهاية دوام يوم الخميس
|30/4/144
|24/11/ 2022
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|10/5/144
|4/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|24/5/144
|18/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد والأثنين
|22-23/6/1444
|15- 16/1/2023
|إجازة يوم التأسيس
|الأربعاء والخميس
|2-3/8/144
|22-23 /2/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|نهاية دوام يوم الخميس
|10/ 8/1444
|2/3/20231
|بداية الدراسة للطلاب الفصل الدراسي الثالث
|الأحد
|20/8/1444
|12/ 3/2023
|بداية إجازة عيد الفطر
|نهاية دوام يوم الخميس
|22/9/1444
|13/4/2023
|بداية الدراسة بعد عيد الفطر
|الأربعاء
|6/ 10/ 1444
|26/4/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد والأثنين
|8-9/11/144
|28-29/5/2023
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|نهاية دوام يوم الخميس
|4/12/1444
|22/6/2023
|عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول
|13
|عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني
|13
|عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث
|13
|عدد أيام الدراسة الفعلية حلال العام الدراسي
|185
|عدد الإجازات في العام الدراسي الأول
|10
|عدد أيام الإجازات في العام الدراسي الثاني
|56
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