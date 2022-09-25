التقويم الدراسي السعودى 1444 رسميا بعد التعديل وجدول الاجازات بجميع المدارس السعودية 2023

التقويم الدراسي السعودى 1444 رسميا بعد التعديل ، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد عودة الدراسة للعام الجديد 1444 ويطبق على المدارس الأجنبية والحكومية والجامعات 2022/ 2023، وينص موعد الاستئناف للدراسة بحيث أن يكون في يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 وبذلك يوافق موعد الدراسة الحضورية بكافة المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية في يوم 28 أغسطس 2022 وسوف نوضح لكم عبر السطور القادمة التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل.

التقويم الدراسي السعودى 1444 رسميا بعد التعديل

تم الكشف منذ فترة عند العودة إلى الدراسة في السعودية والتي ستضم 39 أسبوع دراسي و13 أسبوع دراسي سوف يتم ضمه بكل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة وتم الإعلان بأن العام الدراسي سيكون في يوم 1 صفر 1444.

كما أن وير التعليم بالسعودية أشار أن موعد الدراسة لهذا العام سوف تكون موحدة بالنسبة للمدارس الأهلية الخاصة والجامعات وأيضاً المعلمون والمعلمات، وتم تجهيز التقويم بشكل يكون متطابق لكافة الإجازات الرسمية وإجازة عيد الأضحى 1443.

وبالنسبة إلى التعديلات التي تخص التقويم وضحت الوزارة أن عند حدوث أي تغيرات سيتم تعديل التقويم من الوزارة وينشر مرة أخرى على المواقع.

التقويم الدراسي للعام 2022/ 2023

الموضوع اليوم التاريخ هجري ميلادي بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول الأحد 1/2/ 1444 28/8/ 2022 إجازة اليوم الوطني الأربعاء والخميس 25-26/2/ 1444 21- 22/9/ 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والأثنين 20-21/3/ 1444 16-17/ 10/ 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 16/4/1444 10/11/ 2022 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس 30/4/144 24/11/ 2022 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني الأحد 10/5/144 4/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 24/5/144 18/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والأثنين 22-23/6/1444 15- 16/1/2023 إجازة يوم التأسيس الأربعاء والخميس 2-3/8/144 22-23 /2/2023 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/1444 2/3/20231 بداية الدراسة للطلاب الفصل الدراسي الثالث الأحد 20/8/1444 12/ 3/2023 بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام يوم الخميس 22/9/1444 13/4/2023 بداية الدراسة بعد عيد الفطر الأربعاء 6/ 10/ 1444 26/4/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والأثنين 8-9/11/144 28-29/5/2023 بداية إجازة نهاية العام الدراسي نهاية دوام يوم الخميس 4/12/1444 22/6/2023