وزير خارجية الصين: لا يمكن ضمان تحقيق السلام فى تايوان إلا بإعادة توحيدها

جدة - نرمين السيد - وقال "وانج يي" - خلال كلمته فى أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - "إنه عندما تقوم الصين بإعادة توحيد تايوان تماما، فإنه يمكن فى هذه الحالة ضمان تحقيق سلام عبر أنحاء تايوان".

وشدد على أن أى مخطط للتدخل فى الشئون الداخلية للصين سيلقى معارضة قوية من كافة الصينين، وأن أى محاولة لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقها عجلات التاريخ، على حسب وصفه.