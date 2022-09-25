وزير الشئون الخارجية الهندى يؤكد أن بلاده تسعى لتصبح دولة متقدمة عام 2047

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشئون الخارجية الهندى "إس.جايشانكار"، إن التنمية فى بلاده لا تنفصل عن التنمية فى باقى دول العالم، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لكى تصبح دولة مُتقدمة بحلول عام 2047.





جاء ذلك فى معرض كلمة ألقاها وزير الشئون الخارجية الهندى خلال الاجتماع الخاص بالشراكة بين الهند والأمم المتحدة الذى تم عقده على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف "أن الهند تقف اليوم أمام الأمم المتحدة وهى تحتفل بمرور 75 عاما على استقلالها، وإنها تشعر بالفخر لأن اقتصادها أصبح خامس أكبر اقتصاد فى العالم، ولأن ديمقراطيتها تعتبر من أقوى الديمقراطيات العالمية"، وتابع قائلا "عندما تحتفل الهند بمرور مائة عام على استقلالها عام 2047، فإنها تتصور نفسها فى ذلك الوقت كدولة متقدمة، ولدينا حلم بتحويل معظم قرانا النائية إلى قرى رقمية".

وأشار إلى أن الهند عضو مؤسس للأمم المتحدة، وأنها فى الوقت الذى تحتفل فيه بمرور 75 عاما على حريتها، فإنها تحتفل بمرور 75 عاما أيضا على شراكتها مع الأمم المتحدة، وأن هذه الشراكة تمثلت بدرجة كبيرة فى التزام الهند بالمشاركة فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تساهم بأكثر من ربع مليون جندى فى هذه البعثات.

وأكد أن بلاده ملتزمة بتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل ساطع، وأنها تدرك أهمية إجراء إصلاحات حتى يمكن تحقيق التعددية.