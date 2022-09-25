العالم اليوم - الموت يغيّب المطرب السوري ذياب مشهور

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:22 صباحاً - نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين والوسط الفني السوري المطرب ذياب مشهور الذي توفي يوم السبت عن عمر ناهز 76 عاما بعد مشوار فني طويل.

وكان الراحل قد تعرض لمتاعب صحية عديدة في السنوات القليلة الماضية حيث خضع لعملية قلب مفتوح ومن بعدها تعرض لجلطة في المخ وأصيب بشلل نصفي.

ولد مشهور في محافظة دير الزور عام 1946 وتعلم على يد الموسيقي يوسف جاسم ليبدأ المشاركة في الحفلات الاجتماعية والمناسبات قبل أن ينتقل عام 1969 إلى دمشق حيث تم اعتماده مطربا في الإذاعة.

برع الفنان مشهور في اللون الفراتي وقدم أغان كثيرة خلال السبعينيات والثمانينيات ذاع صيتها على مستوى سوريا والدول العربية منها (يابوردين) و(عالمايا عالمايا) و(نمنم خانم) كما لحن وكتب بعض أغانيه وطور بعضها عن تراث دير الزور.

تعامل مع كبار الملحنين السوريين أمثال زكي محمد وسهيل عرفة وعبد الفتاح سكر وأمين الخياط.

وفي التلفزيون كانت له إطلالته أيضامن خلال مسلسلي (صح النوم) و(ملح وسكر) مع الممثل دريد لحام.