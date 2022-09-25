العالم اليوم - ريم الهاشمي: يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:22 صباحاً - شددت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في كلمة دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأحد، على ضرورة الوصول لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الهاشمي في كلمتها: "يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل خصوصا في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة. هجمات الحوثيين مثال على خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود".

وأكدت أن الإمارات "تبني علاقاتها الخارجية بناء على السلام والازدهار المشترك".

ولفتت إلى أهمية الحاجة للعمل "على إعادة الثقة في النظام الدولي القائم حاليا"، مضيفة أن "الأزمات الحالية في العالم تهدد المكتسبات التي حققتها البشرية".

وأشارت إلى أن "التحركات في منطقتنا تمثل أمثلة جيدة لتجاوز خلافات الماضي"، داعية إلى "إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وتطرقت المسؤولة الإماراتية لقضية التغير المناخي قائلة إن: " تغير المناخ يتطلب التزام الجميع بالعمل على الأجندة البيئية".

واختتمت الهاشمي كلمتها بالقول إن الإمارات "ستواصل مسارها الإنساني لدعم الشعوب المتضررة دون أي اعتبارات".