نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك LINK أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 molsa.gov.iq.. المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بعد أن قام الوزير الخاص بالعمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان رسمياً عن الأسماء والرواتب الوجبة الثامنة، وقد تم ذلك من خلال مؤتمر صحفي، وسنقوم بعرض لكم كل التفاصيل التي قد جاءت عبر الموقع الخاص بالوزارة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكل ذلك نستعرضه لكم خلال الفقرات المقبلة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هل ترغب أن تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق؟ هل تريد للتأكد من أن اسمك ضمن تلك الأسماء، أو أن اسم أحد الأشخاص الذين يهمك أمرهم من بينهم؟ إليك إذً التفاصيل التالية:-

بعد أن قام الآلاف من المواطنين في العراق بالتقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية، ينتظرون حالياً النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان.

بعد أن أعلنت الوزارة عن كشف أسماء المقبولين يقوم الكثير بالبحث عن أسمائهم للبدء في تلقي الرعاية.

حيث أن الوزارة الاجتماعية قد أعلنت منذ بضع أيام قليلة أنها فعلت بالفعل الرابط الخاص بتسجيل بيانات الأشخاص، والذين يكونوا من ضمن القاعدة المعروفة بالفقر، كما أنها حددت لهم بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن يقبل على التقديم.

قبل أن تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، قامت الوزارة بالتصريح عن أنها تقوم بإرسال بعض الأشخاص التابعين لها، أي موظفين لديهم، وذلك للذهاب إلى أرض الميدان، والبدء في فحص البيانات الخاصة بالأشخاص المقبولين ومطابقتها على أرض الواقع، وتلك الخطوة تتم قبل حصول أي مواطن على تلك الرعاية للتأكد من البيانات الشخصية التي تم تسجيلها عند التقديم.

كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 ؟

يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بسهولة من خلال الطريقة التي حددتها لك الوزارة، حيثُ أن الوزير قد أعلن في المؤتمر الذي تم عقده رسمياً حيث أن الأسماء تم الإعلان عنها على الموقع التابع لها، وكل ما هو عليك القيام به تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام، وسيظهر إذا كان الاسم متواجد أم لا.