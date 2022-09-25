نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2022- 2023 الوجبة الثامنة عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد معرفة رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الثامنة، نوفر لك كل التفاصيل اللازم التعرف عليها، حيث أن التفاصيل بأكملها ننقلها لكم عن المؤتمر الذي تم عقده يوم الثلاثاء العشرين من سبتمبر عام 2022، وقد تحدث الوزير من خلاله عن كل ما يخص الرعاية الاجتماعية، ونعرض لكم المزيد من التفاصيل خلال الفقرات المقبلة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الثامنة

هل تريد الحصول على رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الثامنة؟ فهي تشمل المناطق مثل البصرة، كركوك، وكذلك بغداد وصلاح الدين، وبابل وذي قار، وقد أعلنت الوزارة أن الرعاية الاجتماعية لن يتم الحصول عليها إلا بعد التأكد من الحالات التي تم تقدمها عبر الإنترنت، ويتم التأكيد عن طريق أشخاص تابعين للوزارة يقومون بالتأكد من خلال أرض الواقع، ويتم ذلك من مطابقة البيانات التي تم تسجيلها مع البيانات الواقعية.

أسماء المشمولين الوجبة الثامنة في الرعاية الاجتماعية في العراق

فعلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الثامنة، وهي رعاية توفرها لكل من الفقراء والأشخاص الذين يحصلون على دخل محدود، كما أن الجميع يمكنهم الاستعلام بسهولة عن أسمائهم من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك وفقاً لما قاله الوزير في المؤتمر الصحفي العراقي، حيث صرح أنهم قاموا بإعداد الأسماء المقبولة كاملة، وأن جميع الأسماء سيتم الإعلان عنها عبر الموقع التابع للوزارة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة في العراق

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الثامنة، نوفره لكم من هنا، كما نوفر لكم من خلال الرابط نفسه أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة في العراق، وستجد عزيزي أن الأسماء مكتوبة في كشوفات رسمية، وتتمكنون من تحميلها بسهولة، فقط افتح الرابط واختيار أسماء المشمولين الذي ترغب في التعرف عليهم الوجبة الثامنة، وستجد أنها ظهرت أمامك على الشاشة، ويمكن كبس زر التحميل لهذا الكشف لأنك ستحتاج له فيما بعد عند التقديم لأخذ الأموال المقدمة، وهذا الرابط يوفر فقط أسماء المشمولين من المناطق التي تم ذكرها في الأعلى من دولة العراق.