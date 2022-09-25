العالم اليوم - ريم الهاشمي: الإمارات تبني علاقاتها على أسس السلام المشترك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:20 صباحاً - قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في كلمة دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأحد، إن الإمارات تبني علاقاتها الخارجية بناء على السلام والازدهار المشترك.

وشددت الهاشمي على الحاجة للعمل "على إعادة الثقة في النظام الدولي القائم حاليا"، مضيفة أن "الأزمات الحالية في العالم تهدد المكتسبات التي حققتها البشرية".

وأشارت إلى أن "التحركات في منطقتنا تمثل أمثلة جيدة لتجاوز خلافات الماضي"، داعية إلى "إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي ملف محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، قالت الهاشمي: "يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل خصوصا في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة. هجمات الحوثيين مثال على خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود".

وتطرقت المسؤولة الإماراتية لقضية التغير المناخي قائلة إن: " تغير المناخ يتطلب التزام الجميع بالعمل على الأجندة البيئية".

واختتمت الهاشمي كلمتها بالقول إن الإمارات "ستواصل مسارها الإنساني لدعم الشعوب المتضررة دون أي اعتبارات".