نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج سكني 1444 والشروط الواجب توافرها للدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكني يعد من المهم جدًا لكثير من المواطنين ويتساءلون عنه بالمملكة العربية السعودية للحصول على وحدات سكنية من خلال وزارة الإسكان، لأن هذه الوكالة توفر سكنًا مجانيًا وبأسعار مناسبة لتحسين مستوى السكن لأهل المملكة، وهو أحد برامج المساعدة المالية المتاحة لمواطني المملكة العربية السعودية، لمساعدة المواطنين على توفير السكن للأسر في مساحة مناسبة، وإسكان يسهل الوصول إليه، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم طريقة التسجيل في البرنامج السكني. كذلك الشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم السكني من أجل توفير حلول متنوعة للمواطنين المسجلين في وزارة الأسكان السعودية.

طريقة التسجيل في برنامج سكني

للاشتراك في دعم الإسكان، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

انتقل إلى موقع ويب الدعم السكني .

اختر التسجيل في منصة سكني بالاسم.

ثم تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم ثم رقم الهوية.

بعد ذلك تقوم بإدخال تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.

أدخل رقم الهاتف الخليوي.

سيتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إليك تحتوي على رمز التحقق.

بعد ذلك، تقوم بإدخال رقم الإثبات المرسل إلى الهاتف الخلوي.

ضع قائمة بأي معلومات أخرى تحتاجها.

اضغط على زر الإغلاق.

شروط الدعم السكني 1443

هناك عدد من الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل التسجيل في برنامج المساعدة الإسكانية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يعيش في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمره عن 25 عامًا عند التقدم للبرنامج.

مطلوب إثبات عدم أهلية الأسرة للمنزل.

الأسرة ليس لديها أكثر من ثلاث سيارات.

يجب ألا يكون الشخص قد استفاد من مساعدات الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية.

الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

الدخول الي الموقع الرسمي لبوابة سكني sakani.housing.sa. ثم إدخال بيانات التسجيل بشكل صحيح ورقم الجوال ورقم الهوية. ثم إدخال رمز التحقق المرسل إلي الجوال. بعد ذلك الضغط علي تسجيل. بعد ذلك الضغط علي طلب الدعم السكني. ثم الضغط علي موافقة الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا. ثم يظهر مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عليها. التأكد من الإجابة بشكل صحيح حول معلومات السكن والأسرة.

جدول رواتب الدعم السكني

جدول الدعم السكني من الأشياء الهامة التي يبحث عنها مستفيدي الدعم حيث يختلف مبلغ الدعم المستحق حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الكامل للأسرة فإذا كان دخل الأسرة أٌقل من 14 ألف ريال سعودي فيستحقو دعم بنسبة 100% وأذا كان مبلغ الدخل للفرد 15 ألف ريال فيستحق دعم بنسبة 95% والجدول المرفق يوضح قيمة الدعم بالنسبة لعدد الأفراد والدخل.

برنامج سكني

هو برنامج تم إطلاقه من قبل وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تم تأسيس سكني في عام 2017 بينما تم توزيع 280 ألف عقار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يوجد 120 ألف عقار مخطط وتحت الإنشاء موزعة، وتم تقسيم ما يعادل 75 ألف فدان، والإعلان عن 85 ألف وحدة جديدة لتحسين المساكن، وتم توزيع أكثر من 300 ألف عقار لعام 2018 في جميع أنحاء المملكة، وهي كالتالي 125 ألف وحدة، 75 ألف وحدة سكنية، 100 ألف وحدة من الوحدات السكنية، المساعدة المالية من الدخل وهي من البرامج المتخصصة بالدولة المصممة لمساعدة سكان المملكة العربية السعودية.

طريقة التواصل مع برنامج سكني

أتاحت وزارة الأسكان عدة طرق للتواصل مع مستفيدي الدعم السكني سواء عن طريق رقم سكني أو من خلال البريد الإلكتروني وسوف نستعرض طرق التواصل الأن.