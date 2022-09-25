خصم يتعدي ٣٠٪ على اللحوم ومنتجات العناية الشخصية من مجله بنده وموقع بندة

نقدم لحضراتكم اليوم ٢٥ سبتمبر الموافق ٢٩ من صفر من خلال موقع ثقفني أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية حصري لحظة بلحظة في جميع الفروع والأقسام بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ على مختلف أنواع السلع الغذائية والغير غذائية حتى نفاذ الكميات، فتابعوا معنا تفاصيل العروض…

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

توفر محلات بندة السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار جميع أنواع اللحوم الطازجة، وتشمل: خصم على سعر البرجر البقري البرازيلي، بالإضافة إلى العرض المتميز منهم على أسعار النقانق البقري البرازيلي، كما يوجد تخفيض ٣٣٪ على سعر الكفتة البقري البرازيلي، وعلى سعر الروستو البقري البرازيلي، وخصم ٢٥٪ على سعر الاسكالوب البقري، و١٨٪ على سعر فخد الخروف السوكاني، و١٨٪ على سعر كتف الخروف السوكاني، كما يمكنكم الإستفادة من العرض الخاص منهم على سعر الخروف السوكاني بالعظم، وكتف العجل بدون عظم.

عروض بنده اليوم ضمن العروض الأسبوعية

توفر محلات بندة السعودية Panda Ksa العديد من الخصومات الحصرية على أسعار المنظفات وأدوات العناية بأنواعها، وتشمل عروض على أسعار: كريم نيفيا Nivia، وصابون الكريم المرطب الوردي من دوف Dove، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار لوشن الجسم من جونسونز، ومعجون الأسنان من سيجنال Signal المتكامل، كما يمكنكم إيجاد معجون أسنان سنسوداين للأسنان الحساسة واللثة، وتخفيض آخر منهم على سعر غسول الفم من لسترين، بالإضافة إلى العرض المميز منهم على سعر صابون جيتول المضاد للبكتريا Dettol، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر الصابون السائل لليدين المضاد للجراثيم من جنتو Gento.

عروض خاصة من موقع بندة Panda online

يمكنكم أيضاً الإستفادة من عروض بنده على أسعار: شفرات الحلاقة من جيليت، وتخفيض آخر منهم على سعر شفرات الحلاقة من سمبلي فينوس Venos، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر الفوط الصحية الليلية بالأجنحة من أولويز always، وخصم آخر منهم على سعر الفوط الصحية من أولويز always، وتخفيض آخر على سعر الفوط الصحية الكبيرة من ماركة كيربلس Careplus عبوة الميجا، وتخفيض آخر منهم على سعر حفائض الأطفال من بامبرز العناية المميزة الصندوق الضخم، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر حفائض الأطفال من بيبي جوي العبوة الضخمة.