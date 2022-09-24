جدة - نرمين السيد - وقال رمضان أبو كافية ابن عم الشهيد، إن ابن عمه "محمد" كان يقود سيارته فى طريق عودته من مدينة "قلقيلية"، واصطدم عن طريق الخطأ بمركبة تابعة للاحتلال متوقفة على جانب الشارع الرئيسى قرب المستوطنة المذكورة، فقام أحد جنود الاحتلال المتواجدين بالمنطقة بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى استشهاده.
وأضاف أن الشهيد هو اب لثلاثة أطفال، ويعمل مدرسا فى احدى مدارس بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس، ويمتلك متجرا لبيع الهواتف المحولة فى البلدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعدم فلسطينيا صدمت سيارته بالخطأ سيارة متوقفة قرب مستوطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.