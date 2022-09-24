نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [ schools.madrasati.sa ] منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الدخول علي منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك لمعرفة الواجب المنزلي لحلها بشكل صحيح، حيث تأتي هذه الخدمة التعليمية لكي يتمكن جميع التلاميذ في نظام التعليم الابتدائي الجديد في السعودية من مواصلة التعليم عن بعد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها السعودية لكي تحقق رؤية المملكة 2030 في التعليم لكي يتم تبديل الدراسة الورقية إلى إلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية بدول العالم المتقدمة الأخري، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم متابعي موقع ثقفني الإخباري خطوات رفع الواجبات على منصة مدرستي فرجاءً منكم متابعينا الأعزاء قراءة السطور التالية .

يمكن للطلاب في جميع صفوف المرحلة الابتدائية حل الواجبات المدرسية إلكترونيًا من رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت الذي يقوم بتحويل الطالب (ة) إلي برنامج لحل الواجب بصورة إلكترونية ورفعها علي المنصة التعليمية عن بعد لمراجعتها من قبل المعلمين والمعلمات للحصول علي الدرجة في كل سؤال حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع علي مستوي التعليمي للطالب ومعرفة معرفة درجة التحصيل الدارسي.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية

من اجل رفع الواجب على منصة مدرستي بشكل صحيح يجب علي كل تلميذ بالمرحلة الابتدائية استخدام الأدوات التعليمية التي توفرها المنصة التعليمية لجميع التلاميذ الابتدائي بجميع المدارس بالمملكة العربية السعودية، وحتي يضمن الطالب حل الواجب بشكل صحيح، يجب عليه متابعة شرح المقررات الموجود داخل الفصول الافتراضية الإلكترونية، لكي يتمكن من الحل الصحيح، وذلك من خلال حصوله علي المعلومات الصحيحة لكل فصل دارسي بمختلف المواد التعليمية، حيث سوف نعرض عليكم الخطوات الصحيحة من خلال النقاط التالية.

الدخول إلي موقع مدرستي الالكتروني من ثم.

من ثم. كتابة كافة المعلومات المطلوب أدخالها داخل الحقول الفارغة بشكل صحيح من ثم.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول من ثم.

من القائمة الرئيسية سندخل علي المقررات من ثم.

الانتقال إلي الواجبات المدرسية من ثم.

النقر علي أيقونة بحث من ثم.

سوف يظهر لتلميذ الواجب المطلوب لهذا اليوم من ثم.

الضغط على أيقونة حل الواجب من ثم.

سوف تظهر لك كافة الأسئلة بشكل إلكتروني لكي تبدأ في حلها بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة إرسال الواجب المدرسي من ثم.

سوف يتم ظهور النتيجة بالحل الصحيح خلال ساعات قليلة بعد أتمام عملية المراجعة من قبل المعلم.

كما توفر منصة مدرستي التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية، العديد من الخدمات الاخري التي يهتم بها كل طالب وطالبة، حيث يمكن التسجيل إلكترونيا عبر المنصة لمتابعة المناهج الدراسية والمقررات الخاصة بالطلاب بصورة افتراضية تمكنهم من استمرارية التعليم عن بعد بشكل يطور من العملية من خلال نظم المعلومات والتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل سهولة ويسر.

وفي الختام قدمنا لكم متابعي موقعنا الإخباري ثقفني خطوات كيف احل الواجب في منصة مدرستي عن طريق الجوال وذالك للتسهيل علي جميع الطلبة والطالبات رفع الواجب على منصة مدرستي بشكل الكتروني كما هو موضح لكم بالخطوات السابقة، حيث نتمنى منكم الاشتراك في خدمة الاشعارات لتلقى آخر الأخبار والمستجدات الجديدة لحظة بلحظة علي مدار اليوم.