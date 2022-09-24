نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [في الراجحي] متى ينزل دعم سكني دفعة سبتمبر 2022 وعمل الاستعلام sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم متى ينزل دعم سكني الجديد، والذي عليه بحث مكثف في هذه الساعات وخاصة أنه يتبقى دقائق على بدء ارسال رسائل الإيداع في بخصوص راتب شهر سبتمبر المقدم من الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الدفعة الجديدة المخصصة لشهر سبتمبر 2022 أي صفر 1444 هـ، وسوف ننشر لكم في هذا المقال رابط الاستعلام برقم الهوية في المنصة الإلكترونية أو تطبيق سكني، وكذلك ما موعد صرف أو نزول الدفعة في الحساب البنكي وهذا سواء كنت مشترك في أي بنك بالمملكة (الراجحي، الاهلي، الرياض، الفرنسي، إلخ)، فتابعوا في ثقفني في هذا المقال.

الصندوق العقاري دعم سكني

وتقوم وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بتقدم التمويل والدعم السكني للآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا لمساعدتهم في شراء السكن أو ترميم بيت أو بناء مسكن جديد، وهذا من خلال عدة برامج يتم صرف الدعم وكذلك العوائد الخاصة بها بشكل شهري.

حيث يتم ذلك من عدة برامج يتم تقديمها للمواطنين في برنامج سكني، وبالطبع ينتظر المستفيدين في الشهر الجديد إيداع الدفعة الجديدة، وهذا سواء كان لك دفعات متبقية أو قمت بالتسجيل وتم قبولك في تاريخ شهر أغسطس الماضي، وكما نعلم فإنه يتم صرف الدعم في فترة محددة، والتي سنتعرف على اليوم المتوقع لصرف الراتب الشهري.

حاسبة الدعم السكني

ومن الأشياء التي يبحث عنها المستفيدين هو حاسبة الدعم السكني، ووهذا بسبب أنها توفر لك معلومة عن المبلغ الذي من المفترض أن يحصل عليه المستفيد، وهذا في حالة اذا نزل لك مبلغ أقل بشكل ملحوظ في البنك، أو قمت بعمل الاستعلام الإلكتروني عبر موقع سكني كما سنتابع معكم ووجدته أقل بكثير، فما عليك سوى المسارعة بعمل شكوى، ومعرفة ليش أقل من، ولاستعمال الحاسبة تابع الخطوات:

اذهب إلى موقع صندوق التنمية العقارية التابع إلى وزارة الاسكان حاسبة الدعم عبر الرابط portal.redf.gov.sa .

. ثم اكتب قيمة التمويل.

ادخل مدة التمويل بالسنوات.

بعدها اكتب الدخل الشهري.

ثم انقر على اقر إني اطلعت على إخلاء المسؤولية.

اضغط على حساب.

رابط الاستعلام عن دعم سكني

وفي حالة اذا كنت تريد الاستعلام عن المبلغ الذي سينزل لك في خلال ساعات، فما عليك سوى متابعة هذه الخطوات كذلك:

ادخل إلى موقع سكني الإلكتروني sakani.sa .

. سجل الدخول برقم الهوية وكلمة السر أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

انقر على خدماتي.

ثم اضغط على الطلب الخاص بك، وتجد الحالة.

متى ينزل دعم سكني

ونتابع معكم مواعيد الصرف بالنسبة إلى راتب أو دفعة الدعم السكني المتعلقة بشهر سبتمبر 2022 ميلادي الموافق صفر 1444هـ، حيث كما نعلم في فإنه في الدفعات الماضية كان الصرف يتراوح بين الأيام من 24 إلى 26 ميلادية اذا تأخرت، ولكن هناك مصادر مقربة تذكر منذ أيام بأن دعم سكني وبنسبة كبيرة سيتم صرفه في الموعد التالي:

يوم االاحد 25 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444 هجرياً.

ولكن في حالة اذا تأخرت ستنزل يوم الاثنين، ولكن النسبة الأكبر يوم الأحد.

وسوف تعلن سكني عن دفع الرواتب على حسابها الرسمي على تويتر، وسوف نتابع هذا عن كثب معكم.

الساعة كم ينزل سكني في البنوك

وفي حالة اذا كنت مشترك في أي بنك، سواء الراجحي أو أي مصرف آخر في المملكة، فإن عملية الإيداع تتم على هذه المراحل:

تصل لك رسالة أثناء يوم الإيداع من سكني.

بعدها تنتظر من ساعتين إلى بضع ساعات حتى تصل لك رسالة الإيداع من البنك.

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