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عمر شويل - جدة برشلونة يدرس عودة ليونيل ميسي، وعوائق تهدد عودته 2023. حيث يعمل برشلونة على دراسة السبل التي قد يتمكن من خلالها من عودة نو ليونيل ميسي نجم الكامب العام المقبل، وذلك بعد أن خسره أمام باريس سان جيرمان في عام 2021. انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان كوكيل حر عندما انتهى عقده الأخير مع برشلونة. اتفق الطرفان على التمديد، على الرغم من أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات قد طلب بالفعل المغادرة في عام 2020. لكن الموارد المالية الرهيبة للنادي تعني أنه لم يكن لديه غرفة رواتب لتسجيله في الدوري الإسباني.

تصريحات لابورتا

في خلال فترة الصيف، كان رئيس برشلونة جوان لابورتا مصرا على أن “فصل ميسي لم ينته بعد”. وقد صرح في هذا الوقت بأنهم لا بد أن يحاولوا أن يجدوا حلولاً لهذا الوضع. كما يجب أن تكون نهايته أجمل . وأضاف لابورتا أنه بصفته رئيسًا لبرشلونة، وعلى المستوى الشخصي له، يعتقد أنه مدين له.

بعد أيام فقط، ادعى لابورتا قائلاً، “سنجعل هذا الطموح حقيقة” فيما يتعلق بإعادة توقيع ميسي. الآن، قد تمت الإفادة بأن برشلونة يستكشف الطرق التي قد يجتمعون بها مع ميسي، وليس بالضرورة أن يكون كلاعب. سيكون الطريق المثالي هو توقيعه على انتقال مجاني في عام 2023، على الرغم من أن عقده مع باريس سان جيرمان يتضمن خيارًا لمدة عام آخر حتى عام 2024. للعودة إلى القدرة على اللعب، يجب أن يكون هناك غرفة رواتب كافية، والتي من الواضح أنها لم تكن موجودة في عام 2021. ويجب أيضًا أن يكمل المشروع الجديد الذي قام ببنائه زميله السابق تشافي.

عوائق عودة ميسي إلى برشلونة

قد يضطر ميسي إلى قبول راتب مخفض، وعند بلوغه سن السادسة والثلاثين في الصيف المقبل، سيكون دوره أقل في الملعب. البديل في حال تم القرار بتعليق عمله هو العودة إلى برشلونة كسفير عالمي وتمثيل النادي خارج الملعب في جميع أنحاء العالم. لكن هذه ستكون فقط خطة ثانوية. الجدير بالذكر أنه زعم مصدر بالنادي أن مكالمة هاتفية حديثة قد تمت بين ميسي ولابورتا، ولكن قد تم نفيها من قبل معسكر اللاعب.