حجز موعد في مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية

حجز موعد في مكتب العمل، حيث تعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تتوفر هذه الخدمة للعملاء من أجل حجز موعد إلكتروني بغرض زيارة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما توفر لهم إمكانية الاستعلام عن المواعيد الخاص بهم بشكل إلكتروني سريع، وقد أوضحت الوزارة بأن الخدمة متاحة للجميع من خلال بوابة الوزارة، وتسهل هذه الخدمة وقت كبير للمواطنين من أجل زيارة مقرات العمل من أجل إنهاء معاملات مختلفة، وسوف نوفر لكم طريقة حجز موعد في مكتب العمل.

حجز موعد في مكتب العمل

يستطيع جميع الأفراد القيام بحجز موعد في مكتب العمل من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

يقوم المستخدم بتحديد الاختيار لخدمة (الموعد الإلكتروني) من أجل حجز موعد.

تحديد بيانات الحجز.

تحديد قطاع الفرع سواء (العمل أو مكاتب الضمان الاجتماعي).

تحديد مدينة الفرع والفرع الذي يكون مناسب له.

تحديد التفاصيل الخاصة بالحجز (اليوم وفترة الموعد).

يجب أن يقوم المستخدم بإدخال (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم الإقامة) وتسجيل رَقَم الجوال.

يتطلب أن يتم إدخال رمز التحقق (كما هو موضح في الصورة) واختيار حجز.

إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله من خلال ابشر.

يقوم المستخدم بإدراج رمز التحقق.

يتم حجز الموعد للشخص وعرض الرسالة الخاصة بالحجز ويتم إرسال رسالة SMS من خلال بيانات الاتصال المدخلة.

الاستعلام عن موعد

توفر منصة وزارة الموارد البشرية، خدمة الاستعلام عن موعد عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية تتم علي النحو التالي: