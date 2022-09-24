نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الهوية فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية فقط من الخدمات التي توفرها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين الجدد القادمين من خارج الأراضي الحجازية وكذالك جميع القطاعات والمنظمات بداخل وخارج المملكة العربية السعودية ،، وذالك للاطلاع علي صلاحية التأشيرة ومعرفة تاريخ انتهاؤها بصورة إلكترونية من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية فرجاءً تابعونا .

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية فقط

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية تتيح لجميع المواطنين والمقيمين خدمة استعلام عن تاشيرات برقم الهوية لمعرفة تفاصيل التأشيرة، وذالك حتي يتمكن الجميع التحقق من صلاحيتها وتاريخ انتهاؤها، حيث يمكنكم الاطلاع علي كافة تفاصيل هذه الخدمة من خلال متابعتكم للخطوات التي رفقناه لحضراتكم النقاط التالية.

الدخول علي المنصة الإلكترونية للتاشيرات السعودية ( visa.mofa.gov.sa ) من ثم

الانتقال إلي الخدمات الإلكترونية.

سنجد خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز.

قم بكتابة رقم الجواز أو رقم السجل الخاص بك.

قم بتخطي كود التحقق عن طريق كتابة الرمز المرئي المكون من مجموعة أرقام وحروف.

الضغط علي أيقونة استعلام.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها كافة تفاصيل التأشيرة.

بعد الانتهاء من خطوات استعلام عن تأشيرة صادرة برقم الهوية ورقم الصادر يمكنك طباعة التاشيرة لاستكمال باقي مراحل دفع الرسوم المقررة من اجل الحصول عليها من خلال الخدمات الإلكترونية لعديدة التي توفرها الوزارة عبر مواقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت

الاستعلام عن تاشيرة برقم الهوية

أما بخصوص خطوات الاستعلام عن تأشيرة التي سوف نشرحها لحضراتكم بالتفصيل، بعد الدخول على الرابط المباشر التالي الاستعلام عن تاشيرة ، سنجد مسارين بداخل المنصة الإلكترونية في القسم الأول المواطنون السعوديين والمقيمين بجميع الجنسيات والذي يشمل هذا القسم جميع الخدمات الخاصة بالأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين من اجل استخراج تأشيرات الخروج والعودة وأيضا تأشيرات الزيارة العائلية كما يسمح الموقع الإلكتروني بطباعة الطلب بكل سهولة ويسر .

أما القسم الثاني المنظمات والقطاعات والذي يشمل هذا القسم جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات ومكاتب الخدمات ومكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى الأماكن التي تمثل المكاتب السياحية والتي تقدم خدمات فريضة الحج والعمرة ، كما يمكن أيضا معرفة صلاحية التأشيرة ومدة صلاحيتها ومتي تنتهي بشكل رسمي حتي كما يستطيع أي مواطن بتجديد التأشيرات .

استعلام عن تاشيرات برقم الهوية

العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية والعمل السعودية وذلك من اجل تسهيل جميع الإجراءات عبر شبكة الأنترنت وذلك من اجل الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء الزيارة التي يقوم بها جميع الأشخاص وذلك من اجل أداء مناسك الحج والعمل أو حتي من اجل العمل، كما يمكنكم الاستفادة بالعديد من الخدمات الأخري والتي سوف نقوم بشرحها لكم مستقبلا حيث وضعنا لكم بعض الروابط من اجل معرفة خطوات استخراج التأشيرات بجميع أنواعها ، وفي النهاية نتمنى بان نكون قد قدمنا لحضراتكم خدمة متميزة بأذن الله تعالي .