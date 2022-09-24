نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية “برابط شغال”

نتائج القبول الموازي 2022/2023 الان نستعرضها مع حضراتكم في ظل استعداد وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على بدء أعمال قبول الطلاب فى شتى الجامعات العراقية الحكومية والاهلية والخاصة بعدما تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الاعدادي بشكل مؤخر لتبدأ بعدها وزارة التعليم العراقية والبحث العلمي على استقبال رغبات الطلاب فى القبول الموازي ليتم الاستعداد حالياً تجاه نشر قائمة المقبولين بالقبول داخل شتي الجامعات العراقية على موقع الوزارة الرسمي حتي تكون نتائج المقبولين معلنة امام جميع الطلاب بالعراق

نتائج القبول الموازي 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة ستعمل على بدء أعمال ظهور نتائج القبول الموازي وذلك فى كل المحافظات العراقية، حيث بدأت في الاونة الاخيرة التعليم والبحث العلمي العراقية على بدء العمل على استقبال استمارات الطلاب فى القبول الموازي وذلك بعدما أعلنت التربية العراقية عن اعتماد ظهور نتائج السادس الاعدادي مما أدى إلى زيادة حدة التوتر والقلق مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور تجاه البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نوافيكم بالخطوات الان طريقة الاستعلام عليها اون لاين

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي

أشارت المصادر المسؤولة داخل التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي الآن أصبحت معلنة وذلك بالاسم الرباعية رقم الامتحاني على الشكل التالي:-

فى البداية يجب عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم بالبدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بعدها قم بتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم بتسجيل المحافظة التابع إليها

حدد الشعبة في الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقون عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق