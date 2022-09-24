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عمر شويل - جدة مهام الهيئة العامه للزكاة والدخل وأنجزتها وأهدافها، لقد تأسست في المملكة العربية السعودية بعد دمج الهيئة العامه للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك وأصبحت هيئة واحده بعد أن قرر مجلس الوزراء السعودي بذلك، إن الهيئة تتولى مسؤولية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتقوم بتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بها، وتقوم بتطوير الخدمات في الجهات المختصة بها والعمل الجمركي إضافة إلى ذلك أنها تكون مسؤوله عن تسيير المرافق الجمركية في كافة أنحاء محافظات المملكة.

قامت هيئة الزكاة والدخل والجمارك بإطلاق خدمات كثيرة تخدم المواطنين السعوديين ومنها خدمة توظيف التي يبحث عنها الكثير من الأفراد والتي تقوم الهيئة بإطلاقه عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.

مهام الهيئة العامة للزكاة والدخل

إن الهيئة العامة للزكاة تعتبر الجهة المسئولة حكوميا عن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتعمل أيضا على تنفيذ الأحكام والأنظمة المتعلقة بها وتقوم بتوفير الآليات والسبل اللازمة لحماية الأمن الوطني السعودي والالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، ومن مهام الهيئة ما يلي:

إن الهيئة تأسست عام 1355هـ وذلك في عهد الملك عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود.

تقوم بجمع الضرائب والزكاة والجباية، وتقدم خدمات مختلفة للمواطنين.

تعمل على متابعة المكلفين ليتم تنفيذ مهامها.

تقدم كافة المهام بمهنية واحترافية.

تعمل على حماية معلومات المواطنين وتتخذ القرارات التي تتعلق بمصلحة العمل بشكل مباشر.

تحرص الهيئة على أن يتم إيداع الزكاة والضرائب في الحساب الخاص بالمؤسسة العامة للنقد العربي السعودي.

إنجازات هيئة الزكاة والضرائب والجمارك

إن الهيئة تعمل دائما على إتمام كافة المهام الموكلة إلى المكلفين والعاملين بها، حيث أنها أصبحت هيئة مستقلة تتمتع ببعض الصلاحيات التي جعلتها قادرة على تحقيق إنجازات كثيرة ومختلفة، ومن اهم هذه الإنجازات الآتي:

إنها نجحت في بناء علاقة قويه بينها وبين المكلفين لكى يتم جمع الزكاة بصورة نظامية.

عملت على تقديم محاضرات لتوطين وتوثيق الشراكة بينها وبين المكلفين.

قامت بتقديم أساليب متطورة من اجل تحقيق توازن اقتصادي والاطلاع على الموارد المالية للاستفادة منها لكى تحدث التنمية لاقتصاديه للمملكة.

تعمل أيضا على نشر الاستقرار داخل المملكة وتحقيق التوازن بين جميع فئات الشغب.

تقوم بتقليل التضخم المالي وزيادة عجلة الإنتاج.

خدمات هيئة الزكاة والضرائب والجمارك

تعمل الهيئة على تقديم العديم من الخدمات الإلكترونية الهامة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وذلك تسهيل علي المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى المقرات والهيئات وعمل تكدسات أمامها وتوفيرا للوقت الجهد، وبناءا عليه يمكن للمواطن أن يقوم بالدفع عن طريقها والحصول على فواتير السداد، ومن هذه الخدمات الآتي:

طلب الإفراج عن عقد.

خدمة الجمارك.

خدمة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية.

ضريبة الاستقطاع.

خدمة القيمة المضافة.

خدمة تسجيل شركة قابضة.

تعديل الإقرار الذكوري.

طلب الحصول على شهادة.

الدفع بالتقسيط.

خدمة دفع الزكاة.

خدمة التسجيل في الزكاة.

ضريبة السلع الانتقائية.

ضريبة التصرفات العقارية.

خدمة طلب الاعتراض على إعادة التقييم.

طريقة التسجيل في الهيئة العامة الزكاة

قامت الهيئة بإطلاق منصة إلكترونيه خاصة بها تتضمن العديد من الخدمات ألإلكترونيه التي تساعد المواطنين السعوديين على تقديم ضرائبهم وزكاتهم من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى الهيئات وتضيع الوقت، وفى السطور التالية من مقالنا سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في الهيئة العامة للزكاة وهى كالآتي: