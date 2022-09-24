نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر أكوا مارينا اسطنبول افضل الأماكن السياحية في تركيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر أكوا مارينا اسطنبول ، إذا كنت ترغب في السفر وتبحث عن وجهة سياحية مميزة، ومتنوعة بجانب أنها غير مكلفة مقارنة بغيرها من البلدان الأخرى، فإن الخيار الأمثل هو تركيا التى تعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم في السنوات الأخيره، حيث تأتي في المرتبة السادسة على مستوي العالم، يوجد بها معالم تاريخية عريقة، وتنوع على المستوي الثقافي، مئات الجنسيات تعيش على أرضها، عندما تسير في شوارعها تشعر أنك تعيش بين حضارات متنوعة وتتمتع بتلك الأجواء المبهره، يوجد بتركيا العديد من الأماكن الترفيهيه الممتعة، من أشهرها أكوا مارينا أسطنبول سوف يستمتع الجميع بزيارات هذا المكان المبهج ذو الفعاليات المتعددة والأسعار الممتازة إليكم التفاصيل.

أكوا مارينا اسطنبول

افضل فترة في العام للتمتع بالأجواء في تركيا تكون بداية من شهر ابريل إلى يونيو يكون خلالها الطقس لطيف جداً، ويستطيع الزائر التجول في كل الأرجاء، وبالأخص في اسطنبول والذهاب إلى اكوا مارينا التى توجد في منطقة بيوك بالعاصمة التركية، تتميز تلك الحديقة بأنها تتوسط أهم الخدمات التى يحتاج إليها المسافر من فنادق ومطاعم، ومنطاطق تقديم الخدمات بأنواعها المختلفة.

فعاليات اكوا مارينا اسطنبول

تعد اكوا مارينا من اكبر الملاهي المائية في تركيا وبها عشرات الفعاليات المذهلة للبالغين والأطفال نبدأها بالمسبح الأولمبي الضخم ذو الزحاليق المائية العديدة المثيرة والآمنة في ذات الوقت، السباحة في هذا المكان رائعة لن تشعر بالممل أبدا، لساعات طويلة.

ملاعب الجولف وصالة البولينج

لعبة الجولف تحتاج إلى صبر ودقة، يمارسها أصحاب الذوق الرفع، تخصص حديقة أكوا بارك ملاعب لمحبى ممارسة رياضة الجولف، على أعلى مستوي، يوجد أيضا صالة للعب الولينج لإضافة المرح والبهجة وجوا المنافسة إلى رحلتك السياحية، الأنشطة الترفيهيه المتاحة في أكوا بارك مارينا ممتعة للغاية.

التجول في حديقة أكوا بارك مارينا

بجانب المسابح والملاهي المائية يوجد مسطحات خضراء تنتشر بالمكان في أجواء طبيعية جذابة للشعور بالراحه والاستجمام، الماكن ساحر بمعني الكلمة سوف ترغب في زيارته مره أخري، والتجول في الأرجاء.

أسعار تذاكر أكوا مارينا اسطنبول

أسعار التذاكر تختلف بالنسبة للرجال والنساء والأطفال كذلك الأيام وهي كالتالى: