هيئة الإغاثة اللبنانية: ارتفاع ضحايا مركب طرطوس إلى 94 شخصا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة فى لبنان اللواء الركن محمد خير، أنه تم العثور على 4 ضحايا جدد لحادث غرق مركب لبنانى قبالة سواحل طرطوس السورية بعد انطلاقه من منطقة المنية شمالى لبنان وعلى متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين؛ ليرتفع بذلك عدد ضحايا المركب إلى 94 شخصا، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين إلى جانب 20 ناجيا.





وأوضح خير -فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت- أن هناك 5 جرحى لبنانيين واثنين فلسطينيين و12 سوريا من الذين تم انتشالهم من البحر نتيجة غرق المركب أمس الأول فى مستشفى الباسل بطرطوس، حيث سيتم نقل اللبنانيين والفلسطينيين إلى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحى. وكان الجيش اللبنانى قد أعلن فى وقت سابق اليوم القبض على مدير شبكة لتهريب البشر عبر البحر من السواحل اللبنانية وهو المسئول عن عملية تهريب المهاجرين غير الشرعيين فى المركب الغارق فى طرطوس.

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