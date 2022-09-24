الهند: ملتزمون بالعمل من أجل تعددية النظام العالمى

جدة - نرمين السيد - أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة "راتشيرا كامبوج"، أن العالم يُشكل عائلة واحدة كبيرة، وأن بلادها ملتزمة بمواصلة العمل من أجل أن تكون هناك تعددية فى النظام العالمى.





جاء ذلك فى معرض كلمة ألقتها مندوبة الهند خلال اجتماع خاص بالشراكة بين الهند والأمم المتحدة تم عقده على هامش فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت كامبوج، فى كلمتها التى نشرت اليوم السبت، إن" التزام الهند بالتعددية قد تمثل من خلال مساهماتها فى تطبيق ركائز ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، والهند بوصفها عضوا منتخبا بمجلس الأمن الدولى ستواصل مساعيها لكى تكون صوتا للعقل والتفاهم، وستعمل بنشاط من أجل تضييق الفجوات وتحقيق الوفاق، وإننا نعتقد أن التعددية هى السبيل لتحقيق السلام والتنمية المُستدامة، ولذلك فإن الهند تقوم بدور رائد من أجل إنجاح الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة".

ولفتت إلى أن بلادها ملتزمة أيضاً بالمساهمة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأنها شاركت منذ عام 1948 فى 51 بعثة أممية لحفظ السلام، وأنها تسعى من أجل الحفاظ على السلام من خلال المُشاركة فى عمليات تواجه تحديات عبر أنحاء العالم.

وأعربت عن اهتمام بلادها بإقامة شراكات عالمية، وخاصة فى الجزء الجنوبى من العالم، مشيرة إلى إتساع نطاق التعاون بين الجنوب والجنوب ليشمل مجالات التكنولوجيا والمياه والإسكان والتعليم والصحة والتغذية وغيرها من المجالات الإنسانية.

وأشارت إلى أن بلادها ساهمت بدرجة كبيرة فى الجهود الرامية إلى مكافحة تفشى وباء فيروس كورونا كوفيد - 19 من خلال المساهمة بتوزيع لقاحات تطعيم ضد هذا الفيروس، وأنها ستواصل العمل من أجل إنارة الطريق الذى يؤدى إلى تحقيق تنمية مُستدامة وعادلة فى المنطقة والعالم، من خلال تقديم حلول مُبتكرة لقضايا التنمية.