الرئيس الجزائرى: نستهدف 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية فى 2022

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالولاة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، والذى انعقد تحت عنوان "تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية".

وأوضح الرئيس الجزائرى أن تحرير وتنويع الاقتصاد لم يكن سوى شعارا خلال الـ 30 أو 40 عاما الماضية؛ إذ لم تتجاوز الصادرات خارج قطاع المحروقات مليارا و300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مستوى التصدير فى أى اقتصاد يعد مؤشرا للنمو.

وأضاف أن الاقتصاد الجزائرى يعرف حركية جديدة، وباتت الجزائر تصدر بعض المنتجات التى كانت تستوردها من قبل؛ مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الزراعية والغذائية، وإطارات السيارات.

كما جدد الرئيس الجزائرى التأكيد على توجه سلطات بلاده بالتحكم فى الواردات، ولا سيما من خلال منع استيراد كافة السلع التى يتم انتاجها محليا.. مشيرا إلى أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية بكافة القطاعات؛ بما يسمح بتطبيق هذا الإجراء فعليا.