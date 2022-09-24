العالم اليوم - المستشار الألماني يصل دولة الإمارات في "زيارة عمل"

انتم الان تتابعون خبر المستشار الألماني يصل دولة الإمارات في "زيارة عمل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 10:25 مساءً - وصل المستشار الألماني، أولاف شولتز، السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل.

وكان في استقبال المستشار الألماني والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، وزيرة التغير المناخي والبيئة،مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وعدد من المسؤولين، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وبدأ أولاف شولتز، السبت، زيارة رسمية لثلاث دول خليجية، هي الأولى منذ توليه منصبه، تتناول عدة ملفات بارزة.

ووفق المتحدث باسم المستشارية، شتيفن هيبشترايت، فإن شولتز الذي يقوم بجولته برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، يزور على التوالي السعودية ثم الإمارات وقطر، قبل أن يعود إلى برلين.