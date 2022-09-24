اعتراضات عدم أهلية استحقاق راتب الضمان Hrsd.gov.sa كيف أعترض على تأخير راتب (سبتمبر 2022)

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عمر شويل - جدة اعتراضات عدم أهلية استحقاق راتب الضمان Hrsd.gov.sa والتي يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في الأول من كل شهر ميلادي للعام الحالي 2022، ويتم بمقتضى نتائج استحقاق الأهلية نزول رواتب المستفيدين من الضمان المطور في مصرف الراجحي وباقي المصارف الخاصة بالمستفيدين،، وذلك لكل من المستفيدين بالنظام القديم والحديث والذين تم قبول أهليتهم، وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين بخدمات الضمان المطور خدمة الرد على الأسئلة والاستعلام عن الراتب، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى حول الراتب والأهلية.

اعتراضات عم أهلية استحقاق راتب الضمان Hrsd.gov.sa كيف أعترض على تأخير راتب (سبتمبر 2022)

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تُعلن في الأول من كل شهر موعد صرف الراتب الجديد للمتأهلين في الدفعة الجديدة لصرف رواتب المقبولين، والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وقامت الوزارة بتوحيد مواعيد الصرف للجميع والذي يستمر استقبال التسجيلات الجديدة في الضمان حتى الشهر المقبل، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط خدمة المتعاملين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

منصات وزارة التنمية الاجتماعية والرد على الاستفسارات

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم كافة التحديثات اللازمة لخدمات المواطنين، ويتم أغلب التحديث حسب احتياجات المستخدمين للخدمة، والذي يتم من خلال توفير خدمات الرد السريع على الاستفسارات والتي تصاحب مواعيد الأهلية ومواعيد صرف الرواتب، وتقوم منصة تويتر بإعلان أبرز الأسئلة المقدمة من المواطنين وتقوم بتعديل العديد من الأنظمة لتجنب تلك المشكلات.

ما هو الرد على تأخر إعلان الأهلية

اشتكى أحد المتعاملين من تأخر الإعلان عن الأهلية والذي يكون قبل موعد الصرف لرواتب الضمان بأيام، وردت الوزارة على هذه الشكوى بأنها تقوم بدراسة الأهلية بشكل جيد وأنها تراجع كافة الهيئات والوزارات في المملكة للتأكد من الاستحقاق، وقامت بالرد عبر منصة تويتر بأنها تعمل على تسريع الإعلان عن الأهلية من خلال عمل ربط بين الوزارات للاستجابة السريعة للاستعلام، ومنها المنصة الوطنية ومنصة أبشر والبنوك والهيئات الخدمية ومراكز التوظيف والأملاك وغيرها.

ما هو الرد على عدم الأهلية بالضمان المطور

تصل قبل أيام قليلة من صرف الراتب رسالة الأهلية للمقبولين في استحقاق راتب الضمان المطور، بينما تصل رسالة عدم الأهلية إلى الآخرين، ويكون سبب عدم التأهيل أحد الأسباب التالية:

عدم استكمال كافة بيانات المستفيدين.

وصول الحد الأدنى للراتب أعلى من الحد الأدنى لاستحقاق لضمان.

نقص في بيانات التابعين أو عدم صحة رقم الإيبان البنكي.

تصل رسالة الأهلية ويكون فيها سبب عدم التأهيل.

يكون على الفرد إعادة التسجيل مع تصحيح الأخطاء أو تقديم الاعتراض.

يتم الرد على الاعتراض بحد أقصى 90 يوم.

كيف يتم تقديم اعتراضات على تأخر راتب الضمان

يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم لدخول على رابط اعتراضات الراتب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقوم باختيار أيقونة بدء الخدمة. يتم تسجيل بيانات صاحب الطلب ويتم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق. يقوم بتسجيل سبب الاعتراض ثم يتم تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن نزول راتب الضمان

يتم دخول منصة الدعم والحماية للضمان المطور. يقوم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكافة البيانات. يتم الدخول على الدفعات الملية. يقوم بالاستعلام عن نزول الدفعات.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون قد أِرما لجهود الحكومة السعودية في دعم الفئات الأشد حاجة لمواجهة الظروف المعيشية في طل موجة التضخم الحالية وارتفاع أٍعار السلع الأساسية، وكذلك استعرضنا مع متابعي موفعنا كيفية الاستعلام عن نزول راتب الضمان لهذا الشهر، وكذلك طريقة تقديم اعتراضات على عدم التأهل لاستحقاق راتب الضمان، وفي حالة كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.