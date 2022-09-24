وزارة التعليم عن جدول الحصص الدراسية الأسبوع الخامس للصفوف الثلاثة الأولى عبر قنوات عين

أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص الدراسية الأسبوع الخامس وذلك للصفوف الأولى والتي سوف يتم إذاعتها عبر قنوات عين التعليمية على شاشات التلفاز، وقام الحساب الرسمي لقنوات عين على موقع تويتر بالتغريد متضمنا الجداول الدراسية الثلاثة للصفوف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي، وتبدأ البرامج التعليمية والحصص الدراسية للطلاب من الساعة السابعة صباحا، على أن يتم بث الإعادة لهذه الحصص طوال اليوم.

جدول الحصص الدراسية الأسبوع الخامس للصف الأول الابتدائي

ومن المقرر وفق ما أعلنته قنوات عين التعليمية أن يكون جدول حصص الصف الأول الابتدائي كالتالي:

يوم الأحد: يكون ترتيب الحصص من الأولى إلى السادسة كالآتي القرآن والدراسات الإسلامية ثم اللغة العربية ثم لغة عربية ثم الرياضيات ثم اللغة الإنجليزية وفي النهاية التربية البدنية والدفاع عن النفس.

يوم الإثنين، ترتيب الحصص من الأولى للسادسة هو القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثم الرياضيات ثم اللغة العربية ثم المهارات الحياتية والأسرية ثم اللغة الإنجليزية ثم التربية البدنية والدفاع عن النفس.

أما يوم الثلاثاء فيكون ترتيب الحصص الست كالتالي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثم العلوم ثم التربية الفنية ثم الرياضيات ثم اللغة الإنجليزية ثم اللغة العربية.

يوم الأربعاء يكون عدد الحصص فيه سبع حصص بترتيب القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثم المهارات الحياتية والأسرية ثم اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية ثم العلوم ثم الرياضيات ثم التربية الفنية.

أما يوم الخميس فهو أيضا سبع حصص بالترتيب الآتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثم اللغة الإنجليزية ثم اللغة العربية ثم الرياضيات ثم اللغة العربية ثم العلوم ثم التربية البدنية والدفاع عن النفس.

خريطة الحصص الأسبوعية للصف الثاني الابتدائي

أما عن جدول الحصص الأسبوعية للصف الثاني الابتدائي فهو كالتالي:

الأحد: القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثم التربية البدنية والدفاع عن النفس ثم اللغة العربية ثم الرياضيات ثم اللغة الإنجليزية ثم التربية البدنية والدفاع عن النفس.

الإثنين: القرآن والدراسات الإسلامية ثم اللغة العربية ثم الرياضيات ثم العلوم ثم التربية الفنية ثم التربية الفنية.

الثلاثاء: القرآن والدراسات الإسلامية ثم اللغة العربية ثم العلوم ثم الرياضيات ثم اللغة الإنجليزية ثم القرآن الكريم تحفيظ.

الأربعاء: القرآن والدراسات الإسلامية ثم اللغة العربية ثم الرياضيات ثم العلوم ثم التربية البدنية والدفاع عن النفس ثم القرآن الكريم تحفيظ ثم الرياضيات.

الخميس: القرآن والدراسات الإسلامية ثم اللغة الإنجليزية ثم التربية البدنية والدفاع عن النفس ثم الرياضيات ثم اللغة العربية ثم اللغة العربية ثم التربية الفنية.

جدول الحصص الأسبوعي للصف الثالث الابتدائي

أما الصف الثالث الابتدائي فيكون الجدول الحصص كالتالي: