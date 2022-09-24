رابط مراجعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة في العراق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 كشفت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الساعات الأولى من اليوم، أنه قد تم الإعلان رسميا عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة في العراق 2022، وذلك من النساء والرجال في جميع أنحاء المحافظات العراقية بشكل عام، وفي هذا الاطار فقد نجد أن هناك عمليات بحث متعددة لكي يتم التعرف على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، وهي الاسماء التي قد صدرت رسميا خلال سبتمبر 2022، وقد تضمن الاعلان كافة أسماء الأسر المشمولة بالرعاية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 في العراق بجميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022

ويمكن ان يتم الاطلاع على قائمة أسماء الاسر المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة بالعراق بسهولة، وذلك من خلال الروابط التي تم تفعيلها من قبل الوزارة، وذلك من خلال اتباع ما يلي.

لكي يتم التعرف على أسماء الوجبة الثامنة من رجال ونساء يتم الدخول مباشرة

ويمكن كذلك ان يتم متابعة كافة الاخبار والاطلاع على الاسماء المستفيدين من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي وذلك لمزيد من التقارير

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة في العراق

وقد جاء عدد الأسر المرسلة للهيئات الحكومية العراقية رسميا على نحو 343954 أسرة في العراق، ليتم بحث الأسر المستحقة للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية بناء على الآلية التي تتبعها الحكومة، وفي هذا السياق فقد تم العمل على استبعاد الأسر غير المشمولة وهي الأسو التي جاءت فوق خط الفقر، كما قدمت الحكومة الحق الكامل لهذه الأسر في تقدم الاعتراض على النتيجة، على أن يكون ذلك بالتزامن مع وقت فتح باب الاعتراض من قبل الوزارة، وبناء على التقرير الصادر اليوم من وزارة العمل، فقد بلغ عدد الأسر المشمولة بلغ 32182 أسرة، وهي الاسماء المشمولون براتب الرعاية، حيث اشارت الوزارة الى امكانية الاطلاع على النتيجة وقائمة الاسماء من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية..