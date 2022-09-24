الاستعلام عن الراتب بمنصة اعتماد etimad

الاستعلام عن الراتب، حيث يتم الاستعلام عن الراتب بمنصة اعتماد 1444 من جانب عدد كبير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية، حيث تقدم وزارة المالية في المملكة العربية السُّعُودية منصة إلكترونية هامة وهي منصة اعتماد، الذي بدورها تساعد آلاف المواطنين بالبحث عن عدد كبير من الخِدْمَات الإلكترونية، حيث توفر المنصة ما يقرب من اثنتا عشرة خدمة جديدة قد أُضيفت إلى منصة اعتماد الإلكترونية؛ التي تهدف في مجملها إلى تسهيل البحث عن الخِدْمَات من جانب الأفراد والقطاعات الحكومية وأيضًا للقطاعات الخاصة من مقاولين وموردين، إضافة إلى الموظفين في الحكومة، وسرعة الأداء لكافة الخِدْمَات المتنوعة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن الراتب.

الاستعلام عن الراتب بمنصة اعتماد

أوضحت وزارة المالية للشؤون التقنية والتطوير، بأن وزارة المالية توفر خدمة الاستعلام عن الراتب بمنصة اعتماد، عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية: (تسجيل دخول).

الضغط علي تبويب (تسجيل الدخول).

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

اختيار قسم الخِدْمَات الإلكترونية.

الضغط على تبويب (الاستعلام على الراتب والمستحقات).

إدخال البيانات المطلوبة من جانب المنصة للاستعلام عن الخدمة.

الضغط علي عرض التفاصيل، لتقوم المنصة بعرض كل ما يخص الراتب الذي يحصل عليه المستخدم من جانب جهة العمل التابع لها.

سداد فاتورة بمنصة اعتماد

توفر منصة اعتماد الإلكترونية (منتج سوق اعتماد) الذي بمقتضاه يتضمن الحركة الخاصة بالاعتمادات التي تتم بين كل من الحكومة وبين القطاع الخاص، وذلك من جانب الموردين والمقاولين، ويمكن من خلال المنصة القيام بدفع رسوم منصة اعتماد بشكل إلكتروني، ويتم ذلك بالخطوات التالية: