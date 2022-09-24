نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي من موقع نتائج القبول الموازي epedu.gov.iq في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي الان نبدأ فى عرضها أمام حضراتكم وذلك فى إطار سعي وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على عرض نتائج الطلاب فى القبول الموازي اون لاين وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نرصده أمام حضراتكم عبر السطور التالية من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023
فى الايام الماضية وجهت التعليم والبحث العلمي العراقية دعوتها على ان يتم تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية تجاه إعلان نتائج القبول الموازي وذلك بعدما انتهت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من اعمال تقييد رغبات الطلاب فى القبول الموازي وإثبات قيد كل الطلبة الناجحين من شهادة السادس الاعدادي فى الجامعات العراقية لذا بدأت سلسلة من التساؤلات على كيف سيتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي بإمكانكم الحصول عليها من المنزل فور اتباع بعض من الخطوات فقط عند إتمام اعتماد ظهور تلك النتائج على شكل نوافيكم به الآن ونستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023
نعرض لكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالخطوات على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من الايقونة المخصصة لها من داخل الصفحة الرئيسية
- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تسجيل وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب
- انقر فى نهاية الامر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون امامكم بنجاح النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي من موقع نتائج القبول الموازي epedu.gov.iq على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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