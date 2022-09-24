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عمر شويل - جدة تاريخ وساعة نزول الضمان في الراجحي وما هي شروط الضمان المطور النفاذ الوطني الموحد sso.hrsd.gov.sa ومتى موعد صرف راتب ومعاش الضمان، وشروط الاستحقاق للمطلقات والأرامل وكبار السن، بعد أن تعاظمت التساؤلات عن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور؟ وما سبب رفض الأهلية لمن قام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور، جميعها وغيرها أسئلة سنجيب عليها من خلال هذا التقرير، ويجب أن ننوه إلى أن قبول الأهلية تؤهل رب الأسرة لنزول راتب الضمان وإيداعه في حسابه المصرفي، وذلك لمن قام بالتسجيل على رابط منصة النفاذ الوطني للضمان المطور، وهي المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تم الانتهاء من إيداع قائمة كشوف الدفعة الجديدة ممن قاموا بالتسجيل والذي باغ عددهم ما يقارب ربع مليون أسرة، وتم صرف وإيداع جميع الدفعات السابقة.

[التاريخ والساعة] نزول الضمان في الراجحي شروط الاستحقاق للضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa

أما عن التسجيل الجديد فلابد وأن يتم على الرابط الجديد للضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”، حيث أنه يتم نقل المسجلين سابقا إلى المنصة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور، حيث ما يزال باب التقديم والسجيل مفتوح حتى يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، وذلك حسبما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر 2022 مع بداية تفعيل رابط استقبال طلبات التسجيل الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور، هذا ويتم أيضا تحديث البيانات الخاصة بالمستحقين القدامى ونقلهم تدريجياً إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد تاريخ نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي بالراجحي هذا الشهر

من المقرر أن يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد الثاني من شهر أكتوبر 2022، وهو الموافق سادي أيام شهر ربيع الأول من العام 1444، أما عن نزول وإيداع الدفعة الجديدة للضمان المطور فقد تقرر إيداع الراتب فور الانتهاء من البت في استحقاقات الدعم للدفعة الجديدة للضمان المطور، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق خلال شهر مايو الحالي، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

لماذا تم رفض الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

تم رفض الأهلية ورفض طلب التأهل لصرف معاش الضمان لمن يزيد دخل أسرته عن الحد المانع.

تسجيل بيانات غير صحيحة، وتم اكتشاف ذلك عند التدقيق في الطلب بعد مطابقة البيانات المُسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

التقاعس في تحري الدقة في المعلومات عند التسجيل

عدم استكمال التسجيل بالمعلومات المطلوبة.

تسجيل رقم الهاتف يشكل خاطئ مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

عدم القيام بالتسجيل على رابط التسجيل الجديد غلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أن البعض قام بالتسجيل على الرابط القديم.

جدول الحد المانع الذي تم على أساسة قبول أو رفض الأهلية لصرف راتب الضمان للفرد المستقل والأسرة

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيف استعلم عن نتائج الأهلية ورابط تسجيل جديد بالضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة نفاذ)

يتم عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يبدأ المستخدم بالحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر أكتوبر القادم 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.

: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

تم صرف دفعتين حتى الآن.

الدفعة الثالثة من المتوقع صدورها ونزول الراتب بنهاية الأسبوع الحالي.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي موعد صرف ونزول راتب الضمان هذا الشهر

صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيام الوزارة بالانتهاء من دراسة وفحص طلبت التسجيل للدفعة الجديدة، وبالفعل بدأت الوزارة في إرسال رسائل نصية تفيد قبول أو عدم قبول التأهل لصرف معاش وراتب الضمان الاجتماعي المطور، أما عن موعد الصرف ونزول إيداع المتأهلين، فسيكون حسب ما سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية، هذا وسيقوم كل بنك بتحديد موعد الصرف وفق نظام البنك الخاص، أما عن الدفعات التالية، فسيتم وضع جدول زمني لموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور تدريجيا، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسؤول.

شروط استحقاق المُطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ويجب أن ننوه إلى أن أهلية المطلقة اختلفت عما كان في السابق، حيث يتم اعتبار المسكن هو أساس الاستحقاق، وذلك في حال كان المُطلقة تعيش مع أسرتها، أما من تعيش في مسكن مستقل، فتكون في هذا الحالة مُستحقة لمعاش الضمان، والفيديو السابق يوضح الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

شروط وضوابط استحقاقات معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم موعد وساعة نزول الضمان في الراجحي وشروط استحقاقات الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa وكذلك تضمن هذا التقرير الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي الجديد، شروط استحقاق المُطلقات في منظومة الضمان الجديدة، وطريقة وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب ونتائج أهلية استحقاق دعم الضمان الاجتماعي، كما استعرضنا أيضا موعد وتاريخ نزول إيداع راتب الضمان لهذا الشهر.