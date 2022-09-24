مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 كاميرا عالمية و بطارية خارقة

قامت شركة سامسونج بإصدار هاتفها الجديد سامسونج جلاكسي اس 23 وهو من فئة الاس ولكن بتطوير أفضل وإمكانيات أعلى سعت هذه المرة على تطوير فائق من خلال الشكل العام للجهاز، والكاميرا، والمواصفات الداخلية للجهاز، كما قامت بإضافة العديد من المميزات التي سنذكرها فيما بعد من حيث الشحن السريع ومستشعرات البصمة التي تم تطويرها.

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

يأتي الهاتف هذه المرة بمميزات عديدة تجذب المستخدم لهذا الهاتف تحديدًا.

شاشة الهاتف، تأتي شاشة الهاتف بحجم كبيرة يصل إلى 6.8 بوصة، وتغطي واجهة الهاتف بالكامل مع وجود ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة. كما يدعم الهاتف معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

الكاميرا حيث يأتي الهاتف مزود بأربع كاميرات بدقة 200 و10 و12 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 8K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ذاكرة الوصول العشوائي الرام تأتي 12 أو 16 جيجابايت.

شبكة الهاتف يدعم ال 5G، حيث يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، كما يمكن أن تصل سرعتها حتى 10 جيجابايت.

يأتي الهاتف مقاوماً للماء والغبار، بمعيار IP68،

كما يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية (بقوة 67 واط).

كما يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية (بقوة 67 واط). يأتي الهاتف مزوداً بمستشعر بصمة الإصبع، حيث يأتي مدمج في الشاشة من الجانب.

تأتي سعة البطارية للهاتف بحجم كبيرة يصل الى (5000 ملي أمبير).

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي اس 23