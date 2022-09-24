نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مالية تصل الي 30 الف ودعم عيني وطلب العلاج في المقال التالي
يتساءل الكثير عن مؤسسة بن زايد الخيرية، فقد تم إنشاء مؤسسة زايد الخيرية تحت إشراف ورعاية الشيخ الاماراتي زايد بن سلطان، حيث تهدف تلك المؤسسة إلى تقديم مساعدات مالية للمواطنين المتعثرين والفقراء بدون استرداد، وذلك في إطار سعى الأمارات العربية المتحدة إلى دعم أبنائها ومساندتهم لمواجهة الغلاء.
طريقة طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية
فيما يلي نقوم بتوضيح الطريقة الصحيحة لطلب المساعدات المالية والعينية من مؤسسة زايد الإماراتية الخيرية، ويجدر بالإشارة إلا أن مبلغ الدعم قد بلغ ٧٠ ألف درهم إماراتي:
- فتح الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة زايد الخيرية على شبكة الإنترنت.
- من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- تظهر قائمة منسدلة بها عدة خيارات وخدمات قم باختيار الأنسب لك على حسب حاجتك من المؤسسة من بين خدمات صحية وخدمات تعليمية وخدمات السكن والتمويل وسد الدين.
- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة بدقة.
- قم بمراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.
- قم بكتابة كود التحقق.
- قم بتفعيل الرسائل النصية على الهاتف الجوال حتي يتم التواصل مع المواطن بسهولة وإبلاغه عن حالة طلبه إذا تم قبوله أو رفضه.
خدمات مؤسسة زايد الخيرية
تقدم مؤسسة زايد الإماراتية الخيرية العديد من الخدمات والمساعدات على أشكال مختلفة، وفيما يلي نقزم بتوضيح بعض من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة:
- تقديم مساعدات مالية للأسر المتعثرة.
- يتاح لمن يرغب في أداء فريضة الحج ولا يمتلك تكاليف السفر والتنقل أن يقوم بتقديم طلب مساعدة الحج إلى مؤسسة زايد الخيرية.
- مساعدات في مجال العلم والتعلم.
- مساعدات لتربية الأطفال وتقويم السلوك.
- ملابس الصيف والشتاء للأسر المستحقة.
- طلب مساعدة في سد الدين أو إعفاء باقي الأقساط المستحقة.
- طلب للحصول على معاش شهري لتحسين مستوى دخل الأسرة.
- طلب للحصول على العلاج المجاني على نفقة الدولة داخل أو خارج الأمارات العربية المتحدة.
- تقديم عدد من الوحدات السكنية للأسر الغير قادرة على توفير مسكن، وذلك ضمن عدة مشاريع سكنية تأسسها الدولة لتمنحها للوافدين والمستحقين بالمجان.
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