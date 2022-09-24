مساعدات مالية تصل الي 30 الف ودعم عيني وطلب العلاج

يتساءل الكثير عن مؤسسة بن زايد الخيرية، فقد تم إنشاء مؤسسة زايد الخيرية تحت إشراف ورعاية الشيخ الاماراتي زايد بن سلطان، حيث تهدف تلك المؤسسة إلى تقديم مساعدات مالية للمواطنين المتعثرين والفقراء بدون استرداد، وذلك في إطار سعى الأمارات العربية المتحدة إلى دعم أبنائها ومساندتهم لمواجهة الغلاء.

طريقة طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

فيما يلي نقوم بتوضيح الطريقة الصحيحة لطلب المساعدات المالية والعينية من مؤسسة زايد الإماراتية الخيرية، ويجدر بالإشارة إلا أن مبلغ الدعم قد بلغ ٧٠ ألف درهم إماراتي:

فتح الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة زايد الخيرية على شبكة الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية.

تظهر قائمة منسدلة بها عدة خيارات وخدمات قم باختيار الأنسب لك على حسب حاجتك من المؤسسة من بين خدمات صحية وخدمات تعليمية وخدمات السكن والتمويل وسد الدين.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة بدقة.

قم بمراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.

قم بكتابة كود التحقق.

قم بتفعيل الرسائل النصية على الهاتف الجوال حتي يتم التواصل مع المواطن بسهولة وإبلاغه عن حالة طلبه إذا تم قبوله أو رفضه.

خدمات مؤسسة زايد الخيرية

تقدم مؤسسة زايد الإماراتية الخيرية العديد من الخدمات والمساعدات على أشكال مختلفة، وفيما يلي نقزم بتوضيح بعض من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة: