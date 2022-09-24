تمويل 30 ألف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمانات

يعد مصرف الراجحي من أفضل البنوك السعودية التي لها العديد من الفروع هناك، وتتميز بالعديد من المميزات التي يمكن الاستعانة بها، وقد أعلن الراجحي عن إمكانية صرف مبلغ تمويل، ومن وقتها يتساءل العديد من الأشخاص عن تمويل اكسترا الراجحي للمقيم والوافد، سنتحدث عن كافة التفاصيل التي تخص هذا التمويل في السطور التالية.

تمويل اكسترا الراجحي للسعودي والوافد

يعتبر من أسرع التمويلات التي يمكن الحصول عليها سواء للمقيم أو الوافد، كل ما عليك هو تقديم طلب سريع للتمويل في إحدى فروع المصرف والانتظار بضعه من الدقائق حتى يتم صرف المبلغ، لا يقتصر الوقت نصف ساعة فقط، ولكن لابد من توافر بعض الشروط هي:

لابد من أن يكون الشخص المقدم على القرض مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، سواء كان للمقيم أو الوافد.

يجب أن يكون الدخل الشهري للشخص 2000 ريال على الأقل حتى يتم الموافقة على طلب التمويل.

يجب جدولة القرض حتى يتم دفع الشخص آخر قسط من التمويل قبل بلوغه 60 عام.

لماذا يعد تمويل اكسترا هو الأفضل إلى الآن

جاءت العديد من الأقاويل إن تمويل اكسترا يعتبر من أفضل التمويلات وأسرعها التي يمكن الحصول عليها في المملكة العربية السعودية، بخطوات بسيطة، وسبب هذا التميز الآتي:

تمكن مصرف الراجحي من تعميم مبلغ التمويل فيمكن لجميع الأشخاص صرف هذا المبلغ سواء كان مقيم أو وافد، دون النظر إلي جنسيته. يتم صرف التمويل دون الحاجة لتحويل مبلغ الراتب على المصرف. يتم سداد قيمة المبلغ علي حسب احتياج الشخص، ويمكن أن تصل فترة السداد إلي 60 شهر. يمكن صرف مبلغ التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي بنفس الشروط. يعتبر التمويل الأفضل لجميع الأشخاص التي تود بناء مشاريع جديدة في المملكة.

كيف يمكن التقديم على طلب تمويل اكسترا

يتساءل العديد من المواطنين عن الطريقة الصحيحة التي يمكن الاستعانة بها في صرف مبلغ التمويل، كل ما عليك هو: