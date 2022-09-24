رئيس الفلبين: مهتمون باستئناف المحادثات مع الصين بشأن التنقيب عن البترول والغاز

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أعرب الرئيس الفلبينى، فرديناند ماركوس الابن، عن اهتمام بلاده باستئناف المحادثات مع السلطات الصينية بشأن التنقيب المشترك عن البترول والغاز في منطقة بحر الصين الجنوبى؛ وذلك من أجل تنويع مصادرها من الطاقة وتوسيع نطاقها.

جاء ذلك في حديث أدلى به الرئيس الفلبيني مع شبكة تلفزيون "بلومبرج" الإخبارية، أذيع اليوم السبت، وأكد فيه ماركوس الابن أن الفلبين تسعى للتوصل إلى حل وسط مع الصين بشرط ألا يؤدي أي اتفاق إلى انتهاك القوانين الفلبينية.

وقال الرئيس الفلبيني: "على الرغم من أن الفلبين والصين لا يمكنهما الاتفاق بشأن ماهية القانون الذي سيتم تطبيقه، لكننا سنستمر في بحث هذه المسألة، وربما توجد وسائل يمكننا اتباعها لتحقيق ذلك... هناك أمثلة في المنطقة لوجهات نظر مختلفة بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة، تم خلالها إيجاد طريقة لعمليات تنقيب مشتركة مع الصينيين والأمريكيين".

وتعهد الرئيس الفلبيني بالعمل من أجل توثيق العلاقات مع الصين، التي وصفها بأنها مفيدة للبلدين، مشيرًا إلى أن بكين كانت شريكًا قويًا لمانيلا أثناء فترة التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن قرب بلاده من الصين وتايون سيجعلها تتأثر كثيرًا لو نشبت حرب بين الجانبين، وقال: "على الرغم من أننا نعطي الأولوية للدفاع عن بلادنا، لكن لا يمكننا التصرف بطريقة مستقلة، إن الفلبين ليس لديها القدرة العسكرية الكافية لخوض حرب بنفسها؛ ولهذا نبذل الكثير من الجهود لدعم شراكاتنا مع الحلفاء".