كييف تؤكد أن جيشها يواصل تقدمه فى الشرق على حساب القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الأوكرانى، فى سابق اليوم السبت، استعادة بلدة ياسكيفكا من القوات الروسية فى مدينة دونيتسك شرقى البلاد. وذكرت قناة "فرانس 24"، أن استمرار القوات الأوكرانية فى الهجوم المضاد شرقى البلاد سيتيح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلو مترات مربعة فى منطقة خاركيف المجاورة.

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