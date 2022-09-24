اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان
اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات العدو الصهيوني بعد اقتحامها لبلدة الطور وقرية سلون في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية قولها، بأن مواجهات اندلعت في بلدة الطور إثر اقتحام قوات العدو التي اغرقت شوارع القرية بالمياه العادمة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل القرية .
كما اندلعت مواجهات مع قوات العدو، مساء اليوم السبت، في قرية سلوان جنوب القدس المحتلة.
وقال شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين، خلال اقتحامها قرية سلوان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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