خطوات طلب تمويل شخصي للمتقاعدين من شركة اليسر بدون كفيل

يسعى العديد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية إلى الحصول على مساعدة مالية للمتقاعدين وللبنوك أو المؤسسات التي تمنح قروضًا شخصية للمتقاعدين، وهناك العديد من المؤسسات والبنوك التي تقدم هذا النوع من التمويل،بما في ذلك العاملين في الشؤون المالية من مؤسسة التقاعد وأيضًا عرض مصرف الراجحي هذا التمويل والبنوك الأخرى عبارة عن مؤسسات تقدم قروضًا شخصية للمتقاعدين دون ضمانات، من أهم المؤسسات التي تمول المتقاعدين شركة اليسر، وهي واحدة من العديد من الشركات الكبيرة التي تقدم مجموعة متنوعة من أنواع القروض المختلفة، في هذا المقال سنتعرف أكثر على القرض الشخصي للمتقاعدين من شركة اليسر.

فوائد تمويل تقاعد اليسر للموظفين

قيمة التمويل غير مضمون في الانخفاض.

يمكن الحصول على قرض يصل إلى 300.000 ريال سعودي.

يوفر العمل الوصول إلى مبلغ تمويل خاص دون تكبد تكاليف إدارية.

تقدم الشركة لكل عميل تكلفة تمويل حصرية.

يتم صرف كل صندوق في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

لطلبات العملاء يتوفر مركز اتصال خاص.

في حالة الوفاة يُبرأ العميل من جميع الحسابات غير المدفوعة

متطلبات تمويل اليسر للمتقاعدين

يجب أن يكون راتب العميل أقل من 1985 ريال سعودي.

يجب عليك تقديم خطاب مرفق يوضح التنسيق المعتمد.

حيازة هوية شرعية للعميل.

يرجى تقديم العنوان الوطني.

الحد الأقصى لسن الافتراض هو 70 عامًا.

وجود العميل داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات طلب تمويل متقاعدي شركة اليسر

تحتاج أولاً إلى الدخول إلى منصة يسِّر الإلكترونية. حدد برنامج التمويل الذي يريد العميل اقتراحه. انقر فوق “قدم الآن” للبدء. تسجيل بعض البيانات الضرورية مثل اسم العميل ورقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية ومدينة الإقامة والاستخدام المقصود للتمويل وصناعة التوظيف والراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل. أدخل رمز الموقع المحدد. يوافق العميل على جميع شروط وأحكام اليسر. الرجاء النقر فوق إرسال الطلب.

تمويل شخصي للمتقاعدين

يعتبر العديد من سكان المملكة العربية أن الأموال الشخصية للمتقاعدين من أهم وأهم الموارد المالية، لهذا السبب قدمت اليسر للمتقاعدين مساعدات مالية شخصية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات ويتم تقديم هذا التمويل بشروط مواتية ويأتي مع عدد من الفوائد، تتميز شركة اليسر بالعقود الإستراتيجية لعدد معين من الأعمال على الأراضي السعودية، وعدد محدد من الوكالات وعدد محدد من صالات عرض السيارات داخل المملكة من خلال القيام بذلك، تسعى اليسر جاهدة لتقديم أكثر الأسعار المعقولة والخدمات الهامة لجميع عملاء الشركة