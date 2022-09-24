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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارة تويوتا كورولا الان….ب 5000 ريالاحصل على سيارة تويوتا كورولا و سيارة تويوتا كامري مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
احصل على سيارة تويوتا كورولا و سيارة تويوتا كامري مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة، الكثير من الأشخاص يريدون شراء سيارة خاصة بهم تحميهم وترحمهم من من أزمة المواصلات والصعوبات التي تواجهم في التنقل من مكان لمكان آخر، ولكن بسبب الظروف المادية لا يقدر البعض على سداد ثمن شراء سيارة جديدة، فيلجأ البعض إلى البحث عن سيارة مستعمله بسعر مناسب لظروفي المادية والتي اقدر علي سداد ثمنها.
احصل على سيارة تويوتا كورولا و سيارة تويوتا كامري
في وقت لجوء بعض الأشخاص إلى شراء سيارة مستعمله بسعر قليل نسبياً ومناسب للإمكانيات المادية ولكن يريدون شراء سيارة تتمتع بمواصفات جيدة وخالية من العيوب الكبيرة حتى لا تسبب عبء كبير على من يشتريها بدلاً من أن تساعده في الانتقال من مكان لآخر، ونذكر الآن بعض السيارات المستعمله المعروضة للبيع بسعر أقل من 1000, ريال سعودي ومنها:
سيارة تويوتا كامري المستعملة 2003
- سيارات تويوتا كامري من إنتاج شركة يابانية مميزة تقدم العديد من السيارات ذات المواصفات والموديلات المختلفة
- وتم عرض سيارة تويوتا كامري مستعمله موديل 2003 للبيع لمن يريد شراءها من الأشخاص الغير قادرين علي شراء سيارات جديدة وتتمتع هذه السيارة بمجموعة من المميزات وهي:
- سيارة عائلية متوسطة الحجم.
- سيارة مميزة الشكل لها مكانة عالية في العديد من الدول العربية.
- تتمتع السيارة صالون سيدان وتتمتع بأربع سرعات أوتوماتيكية.
- قوة السيارة 190 حصان.
- لا تحتاج السيارة إلى بنزين كثير أثناء إستعمالها.
- سعر سيارة تويوتا كامري المستعملة موديل 2003
- تم عرض هذه السيارة للبيع بالمملكة العربية السعودية بسعر 5000 ريال سعودي فقط لاغير.
سيارة تويوتا كورولا المستعملة 2006
- سيارة تويوتا كورولا مستعمله موديل 2006.
- معروضة للبيع بالمملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يبحثون عن أسعار جيدة ومميزة لسيارات
- تتصف بمواصفات جيدة تساعدهم في معيشتهم وأداء جميع مصالحهم الخاصة،وتتميز هذه السيارة بمجموعة من المميزات وهي:
- سيارة كورولا سيارة من صنع اليابان.
- تعد سيارة كورولا موديل 2006 من السيارات العملية.
- سيارة تتمتع ب 4 ابواب سيدان.
- تم تصميم هذه السيارة ب5 سرعات يدوية و 4 سرعات اتوماتيكية.
- سيارة مميزة ومصممة بتصميم رائع.
سعر سيارة تويوتا كورولا مستعمله موديل 2006
- تم عرض هذه السيارة بسعر مميز للغاية ومناسب بالمقارنة بمميزات هذه السيارة فتم عرضها بسعر 6000 ريال سعودي فقط لاغير.
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