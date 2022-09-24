الحصول على ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط بسعر الكاش بدون فوائد نهائياً

تتزايد الرغبة لدى المواطنين السعوديين في اقتناء هاتف آيفون ١٣ برو ماكس الجديد، وفي إطار ذلك تم التعاون بين العديد من البنوك السعودية وعلى رأسهم بنك الراجحي والرياض وساب والجزيرة والسعودي للاستثمار والعربي والأهلي والإمارات مع شركة اكسترا من أجل توفير تقسيط هاتف آيفون ١٣ برو ماكس بسعر الكاش فقط لحاملي البطاقات الائتمانية التابعة لتلك البنوك، فهنا نوضح لكم خطوات الحصول علي ايفون 13 برو ماكس بالقسط من شركة اليسر.

خطوات الحصول على عرض التقسيط بسعر الكاش من شركة اكسترا

أتاحت شركة اكسترا السعودية نظام جديد تحت مسمى تقسيط بسعر الكاش، ويكون ذلك النظام في متناول يد كافة المواطنين الحاصلين على البطاقات الائتمانية التابعة لأحد البنوك الستة السابق ذكرهم، وفيما يلي نوضح خطوات الحصول على عرض التقسيط بسعر الكاش:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة اكسترا السعودية.

من أعلى الصفحة الرئيسية نختار تقسيط بسعر الكاش.

تندرج قائمة نختار منها الجوالات.

نختار منها نوع الهاتف المطلوب وهو آيفون ١٣ برو ماكس ثم نقوم بتحديد اللون المرغوب.

نقوم بإدخال البطاقة الائتمانية التي تنتمي لأحد البنوك المتحدة مع شركة اكسترا.

اختيار برنامج قسط بفوائد صفر في المئة.

شروط الحصول على هاتف آيفون 13برو ماكس من شركة اكسترا

أعلنت شركة اكسترا السعودية عن وجود عدة شروط تقيد عملية الحصول على هاتف آيفون برو ماكس الجديد بنظام التقسيط بسعر الكاش، وتلك الشروط تتمثل في: