عااجل موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر ربيع الاول من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر ربيع الاول الان نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان بعدما بدأت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية في بدء الاستعداد تجاه بدء صرف مستحقات المواطنين عن شهري ربيع الاول وذلك لمن هم يتطابق معهم المعايير والشروط المطلوبة لصرف قيمة ومستحقات هذا الدعم على شكل نستعرضه ونوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

بدأت وزارة الموارد والتنمية البشرية على بدء استعداد على إتمام صرف قيمة مستحقات المواطنين فى الضمان المطور وذلك بداية من الاسبوع الاول من شهر ربيع الاول، حيث تستعد وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على بدء صرف مستحقات المواطنين لدعم الضمان الاجتماعي المطور وذلك بداية من يوم السبت المقبل الموافق ميلادياً اليوم الاول من اكتوبر لعام 2022 الذي يوافق هجرياً اليوم الخامس من ربيع الاول، حيث تعمل وزارة الموارد والتنمية البشرية على توفير مستحقات المواطنين فى صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور وذلك تحت اهداف توفير رعاية اجتماعية وذلك لمن هم يعانون من سوء المعيشة ومن يعانون ايضا من الظروف الاقتصادية الناجمة عن بعض الظروف الاقتصادية العالمية، لذا يأتي بدوره معاشات الضمان الاجتماعية التي يتم صرفه بناء على دراسة معينة تأتي لتوفير جميع مستحقات جميع المواطنين فقط لمن هم يتطابق عليهم المعايير والشروط المطلوبة، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان جميع تلك الشروط والضوابط

شروط أهلية صرف الضمان الاجتماعي المطور

ان يصل الحد الأدنى لمعاش المتقدم الى 550 ريال سعودي و 1100 ريال سعودي للعائلة

ان تنطبق جميع الضوابط مع المتقدم على تلك المعاشات

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات غير مقام فى اي مركز ترعاه المملكة

فى حال كان العائل له اكثر من اسرة يكون لكل اسرة معاش مستقل

يتم التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية عبر الرابط الرسمي

على العلم على ان مستحقات الضمان الاجتماعي المطور يتم اعمال صرفها فقط لمن هم يتطابق عليهم معايير وشروط صرف الضمان الاجتماعي المطور