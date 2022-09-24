بالرقم الامتحاني رابط استخراج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2022 المباشر من epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية 

رابط استخراج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2022 تزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل آلاف من الطلاب في جميع أنحاء العراق، لكي يتم التعرف على نتيجة اعتراضات الصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق، وذلك في جميع المحافظات العراقية بشكل عام، بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات الاعتراض على نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول بناء على الضوابط والإجراءات التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2022

وقد فتحت وزارة التربية والتعليم العراقية باب التسجيل في الاعتراضات على امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تم إعلان ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول في جميع المحافظات بشكل عام، حيث أشارت الوزارة إلى الرسوم الخاصة بتقديم الاعتراض على المواد الدراسية بناء على النتائج المعلنة من قبل الوزارة لجميع الطلاب، ومن ثم قد أشارت إلى أن أعمال مراجعة النتائج من المقرر أن تتم في هذا التوقيت تمهيدا لعرض النتيجة الخاصة بالاعتراضات على مختلف المواد الدراسية للطلاب عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وقد أشارت الوزارة إلى اقتراب إعلان نتيجة الطلاب والتي تكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط استخراج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليكون هو الموقع الرسمي للحصول على نتيجة اعتراضات الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2022، من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح، ويتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية.