نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ورابط tansik.digital.gov.eg موقع نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنظام الخمس و3 سنوات (صناعي – زراعي – فندقي – تجاري) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات عن مؤشرات نتيجة التنسيق لهذا العام 2022م، وذلك حتى يتمكنوا من التقديم في مرحلة التعليم الجامعي، وتعتبر كلية التربية وكلية الهندسة من الكليات التي يبحث عنها طلاب الدبلومات بكثرة، وذلك بسبب اعتبارهم ككليات القمة، وسنوضح فيما يلي الرابط الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام 2022م بجانب توضيح خطوات تسجيل الرغبات للطلاب.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يترقب طلاب الدبلومات الفنية ظهور نتائج تنسقيهم خلال الأيام المقبلة بعد أن تم تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية قد بدأ بشكل فعلي يوم 15 من شهر سبتمبر الحالي 2022م، وقد شرع الطلاب في تدوين الرغبات للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022م حيث تمكن طلاب الدبلومات الفنية بنظام الخمس أو الثلاث سنوات من تسجيل رغباتهم، وذلك عبر رابط إلكتروني وضعته وزارة التعليم العالي، وتدوين رغباتهم عبر رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

موعد ورابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بعد انتهاء فترة التقديم فى تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2022 يبدا البحث عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتى من المتوقع ان تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بدءا من يوم وحتى 3 ثلاثة أيام على أقصى تقدير.

موقع نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من معرفة نتائجهم من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت أو من الهاتف المحمول أو عبر الولوج لمعامل الحاسبات في مختلف الجامعات المصرية، ويتم التسهيل بكل سهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

الولوج موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

يحدد الطالب نوعية مؤهله الدراسي.

يكتب الطالب البيانات المطلوبة كرقم جلوسه.

التأكد من صحة البيانات المدونة قبل الضغط على تبويب تأكيد.

إدخال الرقم السري الموجود باستمارة النجاح.

اضغط على استعلام عن نتائج.

قواعد قبول الشهادات الفنية بنظام الخمس سنوات 2022م

بين مجلس الجامعات الأعلى بأن نسبة الطلاب التي سيتم قبولها هذا العام من حملة الدبلومات الفنية تقدر بحوالي 10% من العدد الكلي المقرر قبولهم من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

تنسيق كليات الهندسة بتنسيق الدبلومات الفنية 2022م

جاء تنسيق كليات الهندسة بجميع المحافظات المصرية للعام الماضي لطلاب الدبلومات الفنية كالتالي :