قسط بدون كفيل تمويل شخصي للسعودي والمقيم والمتقاعد وبأقل راتب شهري

كل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين ودون الحاجة إلى كفيل يمكنهم طلب تمويل شخصي فوري لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث يعد مصرف الراجحي من أهم المصارف الموجودة بالسعودية وأيضاً في العديد من الدول العربية الأخرى وذلك لثقة العملاء بمصرف الراجحي لما يقدمه المصرف من خدمات تمويلية متنوعة للأفراد.

قسط بدون كفيل تمويل شخصي للسعودي والمقيم لدى مصرف الراجحي

يتيح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل شخصي فوري بقيمة ربما تصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي كحد أقصى كما أنه متوفر لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين وأيضاً المقيمين ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بأنه تم تصميمه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من الراجحي بأنه متاح للسعودي والمقيم وكذلك المتقاعد.

التمويل الشخصي أيضاً من الراجحي لا يحتاج إلى وجود كفيل عند التقديم.

كما يتم أيضاً إعفاء العميل من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.

عند الحصول على التمويل من خلال تطبيق مصرف الراجحي يحصل العميل على 50,000 نقطة مكافأة.

يتمكن العميل أيضاً من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة 60 شهر.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بأنه ذات هامش ربح تنافسي.

تتم كذلك إتمام جميع إجراءات الحصول على التمويل بكل سهولة وسرعة.

متاح أيضاً التسوية المبكرة خلال فترة التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي.

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي

هناك بعض الشروط البسيطة والتي حددها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل والذي يمكن طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق مصرف الراجحي وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

الحد الأدنى لعمر العميل السعودي المتقدم هو 18 عام.

كذلك الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم الغير سعودي هو 23 عام.

طرق طلب التمويل الشخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي

متاح طلب التمويل الشخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي بالسعودية من خلال عدة قنوات مختلفة وهي