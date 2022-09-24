جدول إجازات الطلاب 1444 التقويم الدراسي بعد التعديل بجميع مدارس السعودية 2023

جدول إجازات الطلاب 1444 وقد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن تعديل التقويم الدراسي وجدول اجازات الطلاب بالمدارس، وهذا بعد التعديلات الجديدة التي تم طرحها طبقا للقرار الملكي الخاص بتقسيم العام الدراسي لثلاث فصول، ويحرص الطلاب علي معرفة الإجازات والمواعيد المخصصة للحصص الدراسية وللتعرف على الجدول تابع المقال.

جدول إجازات الطلاب 1444

سيحدد التقويم الأكاديمي جدول استراحة الفصل الأول 1444، وهو كالتالي:

أول يوم إجازة هو اليوم الوطني السعودي، والذي يصادف في 21 و 22 سبتمبر 2022 أو 25 و 26 من التقويم الهجري 1444.

والثاني هو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تصادف يومي الأحد والإثنين ربيع الأول 1444 أو 16-17 أكتوبر 2022.

الثالث هو الخميس الذي يسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، والذي يصادف يوم 10 نوفمبر 2022 أو 16 ربيع الآخر 1444.

رابعاً: في 30 ربيع الآخر 1444 أو 24 نوفمبر 2022 وهي نهاية الفصل الأول، إجازة بعد انتهاء مخاض يوم الخميس.

جدول إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب 1444

التقويم الأكاديمي وفترات الراحة خلال الفصل الدراسي الثاني في 2022-2023 هي كما يلي:

يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1444 أو 18 ديسمبر 2022 ستكون هناك عطلة نهاية أسبوع طويلة.

تقع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الثانية من الفصل الدراسي الثاني في 15-16 يناير 2023، أي الأحد والإثنين، 22-23 جمادى الآخرة 1444.

تصادف إجازة يوم التأسيس يومي 22 و 23 فبراير 2023، أي يومي الأربعاء والخميس 2-3/8/1444.

تنتهي عطلة الفصل الدراسي الثاني في 2 مارس 2023، الخميس 10 شعبان 1444.

الإجازات بعد الفصل الثالث 1444

هذه الاستراحات والإجازات متاحة للطلاب في الفصل الدراسي الثالثة من العام الدراسي 2022-2023:

يختتم يوم الخميس 22 رمضان 1444 الموافق 13 أبريل 2023 عيد الفطر الرائع.

يمتد أسبوع الإجازة في 28-29 مايو 2023- الأحد والإثنين 8-9 ذو القعدة 1444.

ينتهي العام الدراسي في 22 يونيو 2023، وهو يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444، في نهاية الدوام الرسمي.

التطبيق الأكاديمي الجديد 1444

بعد إثبات أدائها خلال العام السابق، أصدرت وزارة التعليم السعودية التقويم الأكاديمي لثلاثة فصول دراسية لعام 1444 وتم تطبيق هذه النقاط نتيجة لهذه الطريقة، ومنها: