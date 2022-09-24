عاجل.. وزير خارجية روسيا: واشنطن تلعب بالنار بدعمها تايوان وعقوباتها ابتزاز

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مساء اليوم السبت، إن واشنطن تعلب بالنار مع دعمها تايوان، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية أداة للابتزاز، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





ودعا لافروف، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك، إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب. وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أعلنا حربا اقتصادية ضد روسيا، موضحا كذلك أن شحنات القمح الأوكرانى لا تذهب إلى الدول الفقيرة. وأوضح وزير الخارجية الروسى أن حلف شمال الأطلسى "ناتو" يسعى للسيطرة على الدول الآسيوية من خلال نشر أسلحته لتصل إلى حدود روسيا.

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