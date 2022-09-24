رئيسة الحكومة التونسية توصى بالإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاحات

جدة - نرمين السيد - أوصت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بضرورة العمل على الإسراع فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات نظرًا لضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.





وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، فى بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء أثناء إشراف بودن على مجلس وزارى اليوم بقصر الحكومة بالقصبة؛ لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات. واستعرض المجلس مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات فى إطار برنامج الاستقرار الاقتصادى والمالى والمتمثل فى تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وإصلاح منظومة الضرائب، ودعم صلابة القطاع المالى، وتعزيز الرقمنة، وتقييم رأس المال البشرى، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام، ودعم الإدماج الاجتماعى. كما تابع المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العامة، وإصلاح منظومتى دعم المواد الأساسية ودعم المحروقات بالتوازى مع التسريع فى الانتقال الطاقى، وبرنامج الأمان الاجتماعى، والإصلاحات فى مجال البيئة والتنمية المستدامة.

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