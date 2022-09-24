العالم اليوم - فيضانات وصواعق رعدية تودي بحياة العشرات في الهند

انتم الان تتابعون خبر فيضانات وصواعق رعدية تودي بحياة العشرات في الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 08:23 مساءً - لقي ما لا يقل عن 39 شخصا حتفهم، إثر أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات، شمالي الهند، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، من بينهم من فقدوا حياتهم بسبب ضربات البرق.

وتحولت الشوارع في ضواحي العاصمة الهندية، إلى ما يشبه الأنهار الجارفة وأحواض السباحة بسبب الأمطار الغزيرة.

وأمرت السلطات في المنطقة، الشركات والمدارس بإغلاق مكاتبها، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقال أحد سكان المنطقة: "الطريق مغمورة بالكامل اليوم. الجمعة كان هناك ماء أقل نسبيا، لكن اليوم هناك الكثير من المياه ولن يتم تصريفها في غضون اليومين المقبلين".

وأضاف آخر: "سقطت الأمطار طوال الليل. المجاري ممتلئة بالكامل بالمياه، كما أن حالة الطرق تدهورت وامتلأت الحفر بمياه الأمطار. من الصعب جدا الوصول إلى العمل".

وأسفر هذا الطقس الخطر عن وفاة العشرات، في مناطق شمالي البلاد، الكثير منهم بسبب ضربات البرق.

وأعلنت السلطات في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، إلى انهيار عدد كبير من المنازل من جراء المياه الجارفة. وأصدرت السلطات المحلية توجيهات للسكان بشأن حماية أنفسهم أثناء العواصف الرعدية.

وتزيد حدة الصواعق خلال موسم الرياح الموسمية في الهند، الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر.

ويقول خبراء إن إزالة الغابات وتراجع المسطحات المائية والتلوث كانت من أبرز أسباب تغير المناخ، وحدوث المزيد من الصواعق في المنطقة.

كما أن الاحتباس الحراري زاد من وتيرة البرق، حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة إلى زيادة البرق بمعدل 12 مرة.