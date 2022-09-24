العالم اليوم - لافروف: نسعى لإقامة نظام قائم على تعدد الأقطاب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 08:23 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تسعى لإقامة نظام قائم على تعدد الأقطاب، مؤكدا أن "الحرب الاقتصادية" التي يشنها الغرب على بلاده أدى لارتفاع الأسعار حول العالم.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول الأوروبية تعرقل صادرات الأسمدة الروسية.

وقال لافروف: "الحرب الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا أدت إلى ارتفاع الأسعار".

أما حول أوكرانيا، فأشار لافروف إلى أن كييف لا تطبق اتفاق تصدير الحبوب، كما أن سفن الحبوب الأوكرانية لا تتجه للدول الأكثر فقرا.

وحذر لافروف من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يسعى للتوسع شرقا، ونشر قواته على حدود روسيا، كما أن الحلف يهدف للسيطرة على الدول الآسيوية.

وأكد وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تسعى لإقامة نظام قائم على تعدد الأقطاب.